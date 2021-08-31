'Enflasyon 10 yılın zirvesinde, ECB testten geçiyor'

'Enflasyonun gelecek seviyelerinden endişe edilmesinde ana etken; global enflasyon eğilimi ve arz sıkışıklığı fiyatların gelecek dönem de artma eğiliminde olmasına neden oluyor...'

"Sürekli Fed'den bahsettikten sonra biraz da suyun diğer tarafına bakalım. Bugün açıklanan Ağustos enflasyonu %3 ile 10 yılın en yüksek seviyesine yükseldi ve ECB'nin PEPP'i azaltmadan önce bekleme konusundaki mottosunu test eden bir eşiği zorlar durumda" değerlendirmesi yapan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde şunları hatırlattı:

"Gıda ve enerji gibi volatil kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon tarafında ise %1,6 seviyesindeyiz. Politika yapıcılar, enflasyonun geçici olduğu fenomenine inanmakla beraber bizi asıl düşündüren konu enflasyonun cari seviyelerinden çok küresel arz sıkışıklığının yarattığı maliyet baskısı. Bunlar, gelişmiş ülke ekonomilerinde enflasyonu direkt etkileyen olgular ve aslında Fed'den daha geç ve daha yavaş tapering yapması beklenen ECB açısından değerlendirmeye değer bir konu."



Enflasyonun gelecek seviyelerinden endişe edilmesinde ana etken; global enflasyon eğilimi ve arz sıkışıklığı fiyatların gelecek dönem de artma eğiliminde olmasına neden oluyor. Bu aslında, enflasyonu istikrarsız ülkelerde alışık olduğumuz bir konu. Ancak pandemi dinamikleri global ekonomik dengelerde ezber bozdu ve ABD, Euro Bölgesi gibi ülkelerde enflasyon belirsizliğine neden oldu. Olay şu; enflasyonda yapışma endişesi.

Çekirdek enflasyon o kadar endişe verici görünmese de, temel sıkıntı zaten değişken kalemlerden değil geleneksel kalemlerin yaratabileceği ek fiyat etkileri. Bu nedenle; eğer varlık alımlarını erken dönemde azaltmak istemiyorlarsa, Delta varyantının ekonomik yavaşlama yaratma endişesi Lagarde yönetiminin ısrarına dayanak oluşturabilir. Ancak ekonomik yavaşlamanın şu anda hızlanma içinde bir yavaşlama mı, yoksa endişe oluşturan aşağı riskleri ağırlıklandıran bir yavaşlama mı olacağı belirsiz.

ABD – Alman faiz spreadlerine dikkat

Dolayısıyla, ECB'nin yönetişimi ve iletişim yöntemi de önem kazanacak. ABD – Alman faiz spreadlerine dikkat etmek gerekecek. Fed'in tandansı biraz bu spread ABD lehine açılabilir diyor. Ancak tekrar belirtmek lazım; global ekonomik toparlanma standart oluşturması itibariyle rahatlık yaratsa da koronavirüs enfeksiyonlarının artması ve global aşılama oranlarının yavaşlaması (hem organik yavaşlama, hem de aşı karşıtları sağ olsun, ayrıca yeni varyantlara etki tam kestirilemiyor) ekonomik görünümü flu hale getirebilir. Covid salgınının geleceği halen belirsizliğini koruyor ve global ekonomik toparlanma homojen ilerlemiyor. Euro Bölgesi'nin tamamı açısından da homojen bir toparlanmadan bahsedilemez, tek başlılıktan değil 19 başlılıktan bahsediyoruz. Fed bu konuda daha rahat.

9 Eylül'deki kritik toplantı

ECB, politika toplantısını 9 Eylül'de yapacak ve bu toplantı ekonomik projeksiyon güncellemesi de içeceğinden aslında yine aksiyon anlamında değil de, yönlendirme ve veri tahminlerinin yayacağı sinyal açısından önemli. ECB, bu kadar erken dönemde dramatik aksiyon almaktan kaçınacaktır. Fed'in tandansının aradaki makası ne kadar açacağına da bakacağız, çünkü Fed tapering olgusu ile faiz artırımını kavramsal olarak ayrıştırarak (yine söylüyorum, teoriye uygun davranış zaten bu) hareket alanı konusunda rahatlama sağladı. Bu nedenle Eylül'ün açıklama, yıl bitmeden gerçekleşecek toplantılardan birinin de ilk QE azaltımını içermesi normal. Fed'in rolü trendsetter veya trendkiller olmasını gerektiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.