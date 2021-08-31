Konut kredisi ne zaman sonuçlanıyor?

Kredi başvurusu alındıktan kısa süre sonra ön değerlendirme sonucu belli oluyor. Gerekli evraklar bankaya eksiksiz teslim edildiğinde kredi başvuruları ortalama bir iki gün içinde değerlendirilmektedir.

Hemen her kiracının hayalı bir ev sahibi olabilmek. Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatlarının tırmanması kiracıları da bu arayışa itmiş durumda.

Bankalara kredi başvurusu konut alımında ilk akla gelen ve en çok başvurulan yöntemlerden.

Biz de bu hususta kafalara takılan en önemli sorular ve cevaplarına kapı aralamak istedik.

İşte konut kredisine yönelik değerlendirmeler:

Alacağınız daireyi tespit ettikten sonra ihtiyacınız olan miktarı netleştirdiniz ve sıra şimdi başvuru aşamasında

Krediye başvurmak kadar gelen sonuca konsantre olmak önemli.Bankanın mortgage ürünlerinde kredi değerlendirmeleri ortalama dört ya da beş gün içinde sonuçlanır.

Başvuru süreci

Kredi başvurusu alındıktan kısa bir süre sonra ön değerlendirme sonucu belli olur. Gerekli evraklar bankaya eksiksiz teslim edildiğinde kredi başvuruları ortalama bir iki gün içinde değerlendirilmektedir. Başvurunun olumlu bulunması durumunda SPK lisanslı değerleme firmaları tarafından satın alınacak konutun ekspertiz işlemi yapılır. Ekspertiz raporuna göre konutun krediye uygunluğu değerlendirilir ve kredi kararı netleşir.

Ekspertiz aşaması

Kredi başvurusu ardından evraklar değerlendirilip kredilendirmeye uygun bulunması halinde, bankanın görevlendireceği SPK-BDDK Lisanlı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı satın alınacak konutu ziyaret ederek ekspertiz raporu hazırlar. Krediyi kullanacak müşterinin bu aşamada herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Ekspertiz süreci ardından, konutun kredilendirme için uygun bulunması halinde süreç devam eder.

Tutarın belirlenmesi

Konut kredisi peşinatı, gayrimenkul değerleme uzmanı yani konut eksperinin konuta biçtiği değerin (A ve B sınıfı enerji kimlik belgesi olan konutlar hariç) en az %20'sidir. A ve B sınıfı enerji kimlik belgesi olan konutlar için buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Konuta biçilen değerin ilgili mevzuat gereğince en fazla %80'ine kredi kullandırılabilir. Örneğin 200 bin TL değer biçilen bir ev için en fazla 160 bin TL konut kredisi kullanılabilir.

Faydalanıp faydalanamama

Bankalar, konut kredisi başvurusu yapan müşterilere ait mevcut gelir, geçmiş kredi ve kredi kartı borçları gibi birden fazla faktörü bir arada değerlendirir. Geçmiş borçların düzenli olarak ödenmesi ve kalan herhangi bir borcun bulunmaması kredi notunu yükseltir. Bankalar, belirtilen kriterlerden sağlanan referanslarla elde edilen kredi notu üzerinden kişinin kredi alıp alamayacağına karar verir.



Hangi evraklar isteniyor?

Ek belge ve bilgiler istenebilse de başlıca belgeler şu şekilde:

Banka şubesinde doldurulacak olan başvuru formu

Nüfus cüzdanı (Ehliyet ya da pasaport da kimlik yerine kullanılabilir.)

İkamet belgesi

Gelir belgesi (maaş bordrosu ya da serbest meslek çalışanları için vergi levhası)

Satın alınacak konutun tapu fotokopisi ya da kat mülkiyeti tapusu ve iskan belgesi

Ücretli çalışansanız yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdakiler de istenebilir:

Çalıştığınız şirketin imza sirküleri fotokopisi

Maaşınızda herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten yazı

Serbest meslek sahibiyseniz aşağıdaki belgeler, konut kredisi başvurularında talep edilebilir:

Faaliyet belgesi

İmza sirküleri

Son 1 yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Ticaret sicil gazetesi kaydı

Son yıla ait Kurumlar Vergisi tahakkuk fişi

Konutta ipotek durumu



Konut kredisi kullandırılırken üzerine kredi alınan taşınmaz, teminat olarak ipotek yapılır. Bazı durumlarda ilave olarak kefil de istenebilir. Konut üzerindeki ipoteğin kaldırılması için kredinin ana parasının yanı sıra faiz ve komisyon gibi tüm ödemelerinin de tamamlanmış olması gerekir. Ardından kredi kullanılan bankanın şubesine başvurmak, ipotek fek sürecinin başlatılması için yeterlidir.

Bankaların anlaşmalı projeleri arasında inşaatı devam eden konutların kredilendirilmesi mümkün. Proje dışında ise ekspertiz raporuna göre hem konutların tamamlanma oranı hem de diğer özellikleri değerlendirilerek konutun krediye uygun bulunması durumunda konut kredisi kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.