Emtia fiyatlarındaki artış bu yıl da devam edecek

Tarımsal emtia fiyatlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artmasının ardından bu yıl da artışın süreceği tahmin ediliyor.

Gıda enflasyonu küresel ekonomilerin gündemindeki yerini korurken, küresel tarımsal emtia fiyatlarının yüksek girdi maliyetleri, devam eden salgın ve daha belirsiz hale gelen iklim koşulları nedeniyle bu yıl yüksek seyretmesi öngörülüyor.

Salgın nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve ekonomik normalleşmeyle hızla artan tüketici talebi dünya genelinde fiyat artışlarını körüklüyor.

İklim değişikliğinden hızla artan küresel talebe kadar çok sayıda enflasyonist baskının geçen yıl tarımsal emtia fiyatlarını etkilediği belirtiliyor.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI 10 YILIN ZİRVESİNDE

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verileri de küresel gıda fiyatlarının 2021'de yüzde 28,1 artışla 10 yılın zirvesine ulaştığını gösteriyor.

Gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki değişimleri izleyen Gıda Fiyat Endeksi'nin geçen yılki ortalamasının 125,7 puan seviyesinde gerçekleştiği kaydediliyor.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ BİTKİSEL YAĞ FİYATLARINDA

FAO Gıda Fiyat Endeksi'nde tüm alt kategorilerin 2021'de keskin artış göstermesi dikkati çekiyor.

Tahıl Fiyat Endeksi'nin geçen yılki ortalaması yıllık yüzde 27,2 artışla 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nin aynı dönemde yüzde 65,8 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

ÜRE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÇİFTÇİLERİN GÜBRE MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, yüksek nakliye maliyetleri, enerji ve gübre fiyatlarındaki artışın yanı sıra bir çok ülkedeki iş gücü sıkıntısı nedeniyle, 2022'de gıda fiyatlarının 5 veya 10 yıllık ortalamaya dönmesinin pek olası olmadığını düşünüyor.

ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki kıyı eyaletlerinde üre fiyatlarında yıllık yüzde 272'lik artış dikkati çekerken, bu durum çiftçilerin gübre maliyetini artırıyor.

Bu yılın hasadını tamamlayarak gelecek yılın ekimi için planlama yapmaya başlayan çiftçiler, yükseliş eğilimindeki gübre fiyatları nedeniyle girdi maliyetlerinin arttığını ve potansiyel olarak gelecek yılın mahsulünün karlılığını da azalttığını belirtiyor.

Dünya Bankası'nın en son Ekim 2021'de yayımladığı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda ise 2021'deki güçlü artışların ardından tarım ürünlerinin fiyatlarının 2022'de gevşemesinin beklendiği kaydediliyor.

Tarımsal ürünlere yönelik fiyat endeksinin 2021'de yüzde 22 artması beklenen raporda, bu yıl ise yüzde 1,4'lük sınırlı bir azalış beklendiği aktarılıyor.

"FİYATLARIN YÜKSEK KALMASI BEKLENİYOR"

Rabobank Kıdemli Emtia Analisti Michael Magdovitz, "Tarımsal emtia fiyatlarının, devam eden güçlü talep ve çok kademeli arz toparlanması nedeniyle genel olarak oldukça yüksek kalması bekleniyor" dedi.

Fiyatların çok yüksek olması nedeniyle üreticiler ve tüketicilerin piyasayı dengelemek için tepki verebileceğine işaret eden Magdovitz, önemli bir olumsuz hava veya jeopolitik olay olmadığı takdirde 2022'de daha büyük bir denge beklendiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.