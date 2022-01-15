Ahmet Hakan Enes Kara’nın babasına sitem etti!

Ahmet Hakan, bugünkü kaleme aldığı yazısında, “Evladını senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü” ifadelerini kullanarak intihar eden Enes Kara'nın babasına sitem etti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara'nın “Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu” diyen baba Mehmet Kara'ya, “Evladını senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü” diyerek sitem etti.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm...

CEMAAT VE TARİKAT NEDEN DENETİMDEN KAÇIYOR?



ŞU anda ülkenin başında Tayyip Erdoğan var. Ülkeyi yöneten kadrolar belli. Ülkenin dindarlar açısından ortamı herkesin malumu...

Yani tarikat ve cemaatlerin devlet denetiminden kaçmaya çalışmalarını gerektirecek tek bir sebep bile yok.

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Fakat buna rağmen...

Tarikat ve cemaatler, kaçak köçek işlere devam ediyorlar.

Sırf denetimden kaçmak için doğru dürüst yurt açmak yerine üç tane daire kiralayıp yurt gibi işletiyorlar.

Bakınız: Elazığ'da Enes Kara'nın kaldığı yurt olmayan ama yurt gibi olan ev.

Üstelik denetimden kaçan bu yapılar, hükümete dost gibi görünüyorlar.

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Madem böyle...

Neden denetimden kaçıyorlar acaba?

Erdoğan'a mı güvenmiyorlar? Erdoğan'ın kadrolarına mı güvenmiyorlar? Gizli kapaklı işler mi çevirmek istiyorlar? FETÖ tarzı emeller mi taşıyorlar?

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Nedir? Ne iştir?

EVLADINI ATEİZM ÖLDÜRMEDİ



ENES Kara'nın babası, “Evladımı ateizm öldürdü” diyerek topu fena halde taca atmış.

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Bu babanın, artık kendi durumuna uyanması, uyandırılması lazım.

Ki başka evlatlar da böyle babalar elinde heder olmasın.

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Ben elimden geldiğince bu sayın babayı uyandırmaya çalışacağım:

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Sayın baba...

Evladını...

- Senin kayıtsızlığın ve muazzam anlayışsızlığın öldürdü.

- İntihara kadar sürüklenecek bir psikolojiyi fark edememiş olman öldürdü.

- “Oğlum, galiba senin bir derdin var, hadi anlat bana” dememiş olman öldürdü.

- Kendisini gayet ifade eden oğluna kulak vermemen öldürdü.

- Oğlunun bunalımını ciddiye almaman öldürdü.

- Oğluna “Sakın kendini baskı altında hissetme evladım” dememen öldürdü.

- Oğlunu cemaate terk ederek her şeyin en güzelini yaptığına duyduğun kesin inanç öldürdü.

- Sorumluyu asla kendinde aramayan, hep başkalarında arayan şu sorumsuz tabiatın öldürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.