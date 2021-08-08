Elektrik, su ve doğalgaz aboneliğinin kritik noktaları

İster kiracı, ister ev sahibi olun; oturduğunuz dairenin abonelik işlemleri için yapılması gereken işlemler ve ibraz edilmesi zorunlu evraklar bulunuyor. İşte sürece dair aşamalar

Ev sahibi ya da kiracı olup olmamaya bakılmaksızın oturduğunuz ikametin elektrik doğalgaz ve su gibi aboneliklerini sizin gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Peki bu hangi yollarla nasıl ve ne şekilde gerçekleştiriliyor?

Normal süreçte bu tarz abonelikleri hemen herkes gerçekleştirmiştir ama özellikle pandemi süreciyle birlikte abonelik sisteminde başvuru işlemlerinin de online ve telefon bankacılığı yöntemine evrildiğini de not etmekte fayda olacağı kanaatindeyiz...

Elektrik aboneliği nasıl gerçekleşiyor?

Taşınacağınız konut için elektrik aboneliği başvurusu yapmadan önce bilmeniz gerekenler var. Başvurunun konutta ikamet edecek kişi tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca istenen belgelerde yer alan zorunlu sigorta gibi işlemleri önceden gerçekleştirmek, başvuru şartlarını eksiksiz temin etmek de ön başvuruda işinizi kolaylaştırır.

Elektrik aboneliği başvurusunda bulunmak için elektrik dağıtım şirketinin size en yakın şubesine müracaat etmeniz gerekiyor.Başvuru işlemi e-Devlet platformu kanalıyla elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Başvuru esnasında nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı, kira kontratı veya tapu belgesi, daha önceden bir abonelik bulunuyorsa tesisat numarası ve zorunl​u dep​rem sigortası (DASK) poliçe işinizi kolaylaştırır. Kiracının başvuru yapması durumunda bu belgelere ek olarak ev sahibinin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası da istenmekte.

Belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilip sözleşmenin imzalanmasının ardından elektrik dağıtım şirketine güvence bedeli adı altında bir tutar kesinti yapılıyor. Kilowatt başına birim tutar üzerinden belirlenen güvence bedelinin de oluşturulmasıyla elektrik iletim şirketi tarafından aboneliğiniz 5 iş günü içerisinde başlatılacaktır.

Bu bedeller ise abonelik iptalinde tarafınıza ödenmekte.

Su aboneliğinde prosedür nasıl işliyor?

Su aboneliğinde de tıpkı elektrik abonelik başvurusundaki gibi bir süreç izleniyor. Ancak aboneden istenen belgeler konusunda konutun yapım tarihine göre farklı taleplerde bulunulabilir. Su aboneliğine başvurmadan önce konutun yapım tarihini gün, ay ve yıl şeklinde doğru olarak bilmekte fayda var. Başvurular belediye su idaresinin herhangi bir ilçe müdürlüğüne müracaatıyla oluyor. İSKİ'de ise abonelere fiziksel başvurunun yanı sıra e-Devlet üzerinden online başvuru imkânı da tanınıyor.Su aboneliği başvuruları için; nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı, tapu belgesi ya da kira kontratı, varsa eski abone numarası, zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi ve binanın yapım tarihine göre ek belgeler talep ediliyor. Binanın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesinde ise daire adına o tarihten daha önce kesilmiş bir fatura ya da güncel emlak vergisi beyannamesi sunulması gerekmekte.. Yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise yapı kayıt belgesi ya da yapı ruhsatını göstermeniz yeterli oluyor. 26.07.2008 tarihinden sonra yapılan konutlarda ise yapı iskan belgesi, istenen başvuru belgelerinin arasında yer alıyor.Belirli metreküp değerleri üzerinden belirlenen güvence bedelinin yatırılmasının ardından yetkililer tarafından meskende keşif yapılacak ve su aboneliği başlatıyor. Bu güvence bedeli yine abonenin iptali halinde iade ediliyor.

Doğalgaz aboneliğinde temel kurallar

İlk aşamada yetkili mühendislik şirketi tarafından iç tesisat projesi hazırlanırken, ikinci aşamada abonelik başvurusu gerçekleştiriliyor. Son aşamada ise kullanım sözleşmesi yapılarak hat kullanıma açılmakta.

Doğalgaz aboneliği bulunan meskenlerin tekrardan iç tesisat projesi hazırlamasına gerek yok. Eğer dairede aktif bir tesisat bulunuyorsa doğrudan başvuru mümkün. Abonelik başvurusu için; nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı, tapu belgesi ya da kira kontratı, ev sahibinden alınacak abonelik dilekçesi (kiracı için) ve bina tesisat numarası gerekiyor. Abonelik başvurusunun yanı sıra aynı belgeler ile doğalgaz kullanım sözleşmesi de düzenlenmekte.

İki sözleşmenin ardından güvence bedelini de yatırdıktan sonra yeni ve eski tesisata göre farklı prosedürler işler. Daireye ilk kez doğalgaz bağlanıyorsa, tesisat firmasının aldığı randevu ile dağıtım şirketi yetkilisi kontrollerde bulunuyor. Yapılan kontrol sonucu mevzuata aykırı bir duruma rastlanmazsa sayaç bağlanarak gaz verilir. Elektrik ve suda olduğu gibi abonelik bedeli iptal halinde tarafınıza ödenmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.