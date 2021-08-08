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TIMETURK / EKONOMİ / Instagram'ın zenginler listesi açıklandı

Instagram'ın zenginler listesi açıklandı

Yeni Instagram Zenginleri Listesi açıklandı

9 Saat Önce
2021-08-08 22:54:48
Instagram'ın zenginler listesi açıklandı

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Sabah gazetesi yazarı Pelin Kaya, yeni İnstagram zenginlerinin listesini paylaştı;

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Geçen yılki listede Dwayne 'The Rock' Johnson 1'inci sırada, ardından Kylie Jenner 2'nci sırada yer almıştı.

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Bu yıl Dwayne 2'nci sıraya ve Kylie ise 4'üncü sıraya düştü.

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En güncel listenin ilk sırasında 322 milyon takipçi ve gönderi başına 1.6 milyonluk gelirle Cristiano Ronaldo var.

Dwayne Johnson 259 milyon takipçi ve 1.5 milyon dolar kazançla ikinci sırada.

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Kylie Jenner'ı tahtından sallayan bir diğer isim ise 3'üncü sıradaki Ariana Grande oldu. Ariana 256 milyon takipçiye sahip ve post başına 1.51 milyon dolar para kazanıyor.

Kylie Jenner ise 254 milyon takipçi ve 1.49 milyon dolar kazançla 4'üncü sırada. Listenin geri kalanı ise şöyle:

Selena Gomez 1.46 milyon dolarla beşinci, Kim Kardashian 1.41 milyon dolarla altıncı, Beyonce 1.14 milyon dolarla sekizinci, Justin Bieber 1.11 milyon dolarla dokuzuncu, Taylor Swift 1.05 milyon dolarla on birinci, Jennifer Lopez 988 bin dolarla on ikinci.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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