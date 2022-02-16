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Elektrik faturaları düştü mü? Elektrik faturaları düşecek mi? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek?
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TIMETURK / EKONOMİ / Elektrik faturaları düştü mü? Elektrik faturaları düşecek mi? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek?

Elektrik faturaları düştü mü? Elektrik faturaları düşecek mi? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta kademeli elektrik tarifesinde düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Elektrik faturaları düştü mü? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek? Elektrik faturaları düşecek mi? gibi soruları sormaya başladı.

1 Saat Önce
2022-02-16 18:00:08
Elektrik faturaları düştü mü? Elektrik faturaları düşecek mi? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen yüskek elektrik fatuları şikayetinden sonra kademeli tarifede yeni bir düzenleme gidildiğini açıklamıştı. 31 Ocak'ta yaptığı açıklamasında Erdoğan şunları söylemişti: ''Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar elektrik fatuları düştü mü? gibi soruları sormaya başladı.

Elektrik faturaları düştü mü?

Kademeli tarifede düşük tüketim sınırının yükseltidiği için ev kullanıcıları yüksek tarifeye girmesi zorlaşacak. Ayrıca faturalarda bir miktar da düşüş yaşanacak. 210 kilovatsaatlik tüketimi olan bir haninin 329 lira fatura tutarı vardı. 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. Yani 42 TL'ye yakın faturalarda bir indirim yapılacak.

Elektrik faturaları düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elektrik fatualarında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: Gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız."

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