Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik ve doğalgaz fatura yardımı nerede, nasıl alınır? 2022 yılına peş peşe zamlarla giren vatandaşların temel gündemi elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar. Kabine Toplantısı öncesi hükümetin masasında elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları yardımlarının artırılması da olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar da elektrik yardımı desteğinin ve doğalgaz desteğinin nasıl alınacağını başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarının yüksek gelemesinden şikayet eden vatandaşların şikayetlerinden sonra kademeli tarife oranlarının değiştiğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamalarında şubnları söylemişti: "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovatsaat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarıyoruz." Ancak yüksek elektrik faturaları halen vatndaşın önemli gündemlerinden biri. Hükümet de bu konuda çalışma yapmaya devam ediyor. Elektrik yardımı desteği ve doğalgaz yardımı desteğinin yeni yılda artırılması da hükümetin masasında yer alıyor.

Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik faturalarındaki hızlı yükselil hükümetin de gündeminde. Bu soruna bir çare arayan hükümetin masasında vatandaşlara daha fazla elektrik fatura desteği sağlama konusu da var. Elektrik fatura yardımı almak isteyen ihtiyaç sahipleri elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor. Ayrıca destek almak istediğiniz kouyla ilgili bilgi için mahalle muhtarlıklarına da öncelikli olarak danışabilirsiniz.

Elektrik fatura yardımı kimlere verilir?

Elektrik fatura yardımı alabilmek için bazı koşulları taşıyor olmak gerekiyor. Bunlardan birincisi maddi durumun zayıf olması. Ayrıca hasta ve bakıma muhtaç kişiler de elektrik yardımından faydalanabiliyor. Bakanlığın sayfasında yer alan bilgiye göre: Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Doğalgaz desteği yardımı nasıl alınır?

Bakan Yanık, doğalgaz yardımının da uygulamaya geçtiğinde diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet üzerinden sağlanacağını belirtti.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, hakkı alan kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır. Kişi faturayı alarak ödemesini PTT'den geri alabilecektir.

Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Elektrik nedir?

Elektrik, elektrik yüklerinin akışına dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir. Elektrik sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Elektriğin Türkçe eş anlamlısı çıngı sözcüğüdür. Ayrıca Anadolu ağızlarında elektrik anlamında yaldırayık sözcüğü tespit edilmiştir. Elektrik, pek çok farklı şekillerde var olabilir. Örneğin, yıldırımlar, durgun elektrik, elektromanyetik indüksiyon ve elektrik akımı gibi. Ek olarak, elektrik elektromanyetik radyasyon, radyo dalgaları gibi oluşumları olduğu bilinmektedir.

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