Elektrik fatura desteği başvurusu | Elektrik fatura yardımı kimlere verilir? Elektrik faturası desteği nasıl alınır? soruları son zamanlarda elektrik zamlarından sonra ihtiyaç sahipleri tarafından sıkça sorulur oldu. Elektrik faturalarında son aylarda yaşanan artış nedeniyle hükümetin elektrik yardımı oranını artırması ve elektrik yardımı desteği alan vatandaş sayısını artırması bekleniyor.

Son günlerde vatandaşın gündeminin birinci maddesini elektrik faturalarına gelen zamlar... Bir ay öncsine kadar 150 TL elektrik faturası ödeyen vatandaşlar 2022'nin ilk ayında kesilen fatuarlar karşısında adeta şok oldu. Faturaların iki katına çıktığını göenb vatandaşlar seslerini sosyal medyadan duyurumaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada kademeli tarife oranlarında değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovatsaat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarıyoruz." demişti.

Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik faturalarındaki hızlı yükselil hükümetin de gündeminde. Bu soruna bir çare arayan hükümetin masasında vatandaşlara daha fazla elektrik fatura desteği sağlama konusu da var. Elektrik fatura yardımı almak isteyen ihtiyaç sahipleri elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor. Ayrıca destek almak istediğiniz kouyla ilgili bilgi için mahalle muhtarlıklarına da öncelikli olarak danışabilirsiniz.

Elektrik fatura yardımı kimlere verilir?

Elektrik fatura yardımı alabilmek için bazı koşulları taşıyor olmak gerekiyor. Bunlardan birincisi maddi durumun zayıf olması. Ayrıca hasta ve bakıma muhtaç kişiler de elektrik yardımından faydalanabiliyor. Bakanlığın sayfasında yer alan bilgiye göre: Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Elektrik faturası desteği nasıl alınır?

Yukarıda belirtilenler elektrik faturası desteğine başvurabilir. Bunun için öncelikle destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik yardımı desteği kaç TL?

1-2 kişi yaşayan haneler için 103 TL

3 kişi yaşayan haneler için 137,33 TL

4 kişi yaşayan haneler için 171,67 TL

5 kişi yaşayan haneler için 206 TL

2022 yılı için yardımın üst limiti 206 liraya belirtilmişti.