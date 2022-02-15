Elektrik fatura yardımı başvurusu 2022 | Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik yardımı parası kimlere verilir? 2022 yılında elektrik ve doğalgaz zammı ile giren vatandaşlar zamlar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Elektrik fatura bedelleri bir anda iki katına çıkan vatandaşlar hükümetten bu konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep ediyor. 2022 yılında binlerce kişiye sağlanan elektrik fatura desteğinin de alınacak yeni önlemler kapsamında artırılması bekleniyor. Elektrik fatura yardımına başvurmak isteyen vatandaşlar da 'elektrik fatura yardımı başvurusu nereye yapılır?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Elektrik fatura yardımı başvurusu 2022 | Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik yardımı parası kimlere verilir? 2022 yılında elektrik ve doğalgaz zammı ile giren vatandaşlar zamlar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Elektrik fatura bedelleri bir anda iki katına çıkan vatandaşlar hükümetten bu konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep ediyor. 2022 yılında binlerce kişiye sağlanan elektrik fatura desteğinin de alınacak yeni önlemler kapsamında artırılması bekleniyor. Elektrik fatura yardımına başvurmak isteyen vatandaşlar da "elektrik fatura yardımı başvurusu nereye yapılır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Hükümet yüskek gelen elektrik faturalarına karşı yeni bir çözüm arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kademeli tüketim tarifelerinde değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında ''En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. Bu hamleden sonra vatandaşın elektrik yüküne çözüm üretmek isteyen hükümet yeni seçenekleri değerlendiriyor.

Elektrik fatura yardımı başvurusu 2022

Hükümetin masasında elektrik yardımı verilen hane sayısının miktarını artırmanın da olduğu iddi edildi. Sabah gazetesinin haberine göre elektrik desteği alan hane sayısının 2022 yılında artırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken bu sayının 2022'de daha da üstüne çıkılması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar elektrik faturası yardımı başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağını merak edip araştırmaya başladı.

Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik faturası desteği almak isteyenler öncelikli olarak bağlı oldukları mahallenin muhtarlıklarına danışabilirler. Sosyal hizmetler müdürlükleri ile de tibata geçerek de elektrik fatura desteği hakkında bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca htiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek de işlem başlatabiliyor.

Elektrik yardımı parası kimlere verilir?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor.

Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik faturası yardımı ne kadar?

Elektrik faturası yardımı ile devlet ihtiyaç sahiplerine 2021 yılında 2,5 milyar liradan fazla destek sağladı. 2022 yılında da bu desteğin katlanarak artması bekleniyor.

2022 için elektrik faturası yardımı üst limiti 206 TL olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu oranın da artırılması gündemde.