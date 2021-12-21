Dolar düştü mü? Dolar 10 TL olur mu? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar ne kadar düşer?

Dolar düştü mü? Dolar 10 TL olur mu? Dolar ne kadar düşer? Dolar düşmeye devam eder mi? 21 Aralık sabahı bankalar ve döviz bürolarının açılmasıyla dolar yönünü yeniden aşağı çevirdi. Dolar 15.56 TL seviyesinden 12 TL seviyesine kadar düştü. Elinde dolar olan yatırımcılar da dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ekonomistlere göre piyasada güçlü bir dolar satma havası var. Milyarlarca doların satılması ile doların bir miktar daha aşağı çekileceği tahmin ediliyor.

Dolar düştü mü? Dolar 10 TL olur mu? Dolar ne kadar düşer? Dolar düşmeye devam eder mi? 21 Aralık sabahı bankalar ve döviz bürolarının açılmasıyla dolar yönünü yeniden aşağı çevirdi. Dolar 15.56 TL seviyesinden 12 TL seviyesine kadar düştü. Elinde dolar olan yatırımcılar da dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ekonomistlere göre piyasada güçlü bir dolar satma havası var. Milyarlarca doların satılması ile doların bir miktar daha aşağı çekileceği tahmin ediliyor.

Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Bu açıklamanın ardından olar hızla değer kaybetti adeta çakılışa geçti. Elinde dolar ve altın yatırımı olan vatandaşlar da dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam eder mi? sorusuna yanıt arıyor.

Dolar düştü mü?

Dolar 21 Aralık Salı günü saat 08.00'de güne 15.56 TL seviyesinden başladı. Piyasaların açılmasıyla dolarda hızlı gerileme devam etti. Dolar/TL saat 09.00'da 12 TL seviyesine kadar geriledi.

Dolar 10 TL olur mu?

Dolar 10 TL olur mu? sorusu pek çok yatırımcı tarafından soruluyor. Pİyasada güçlü bir dolar satışı ehavası var. Bu hava devam ederse dolarda aşağı çekilmeler de sürebilir.

Dolar düşmeye devam eder mi?

Ekonomistler dolarda bir miktar daha düşüşün devam edeceği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı döviz endeksli TL mevduatı açıklaması piyasada havayı tamamen tersine çevirmiş durumda. Döviz endeksli TL mevduatı ile ilgili yasal düzenlemenin yakında Meclis'e gelmesiyle dolarda düşüşün daha da devam edeceği tahmin ediliyor.

Dolar yüzde 30'dan fazla değer kaybetti

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi. Dolar 21 Aralık sabahı ise 12 TL seviyesine kadar düştü.

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.