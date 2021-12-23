Dolar 9'a düşer mi? Dolar 9 TL'ye kadar düşecek mi? Dolar ne kadar olur?

Dolar 9'a düşer mi? Doların güncel fiyatı ekonomiye de etki etti. Yavaş yavaş fiyatlar geri çekiliyor. Peki ama dolar daha ne kadar düşecek? Dolar 9 TL olur mu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanından dolar fiyatları ve doların düşmesine ilişkin dolar yorumu...

Dolar 9'a düşer mi? Doların güncel fiyatı ekonomiye de etki etti. Yavaş yavaş fiyatlar geri çekiliyor. Peki ama dolar daha ne kadar düşecek? Dolar 9 TL olur mu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanından dolar fiyatları ve doların düşmesine ilişkin dolar yorumu...

Dolar 9'a düşer mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak; ''Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir'' açıklamasında bulundu.

Dolar ne kadar olur?

Dolar geçtiğimiz haftalarda 18 TL'ye kadar yükselmişti. Gün içinde ani dalgalanmalar yaşansa da geçen hafta 17 TL'yle kapatmıştı. Bu hafta içerisinde hızla düşen doların güncel fiyatı 11 TL'ye kadar geriledi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.