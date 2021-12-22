2022 emlak vergisi zam oranı | Emlak vergisi ne kadar arttı? Emlak vergisi ne kadar zamlandı?

Emlak vergisinin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Zamların oranları vatandaşları korkutsa da orantılı bir zam yapılacağı belirtildi. Peki ama 2022 emlak vergisi ne kadar oldu? Emlak vergisi ne kadar arttı? Emlak vergisi ne kadar zamlandı? 2022 emlak vergisi zam oranı...

Emlak vergisinin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Zamların oranları vatandaşları korkutsa da orantılı bir zam yapılacağı belirtildi. Peki ama 2022 emlak vergisi ne kadar oldu? Emlak vergisi ne kadar arttı? Emlak vergisi ne kadar zamlandı? 2022 emlak vergisi zam oranı...

2022 emlak vergisi zam oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığıyayımladığı kılavuzla 2022 yılında verilecek olan emlak vergisinin güncel oranını duyurdu. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği başlığı adı altında kılavuz 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak vergisi ne kadar arttı?

Emlak vergisi yüzde 18,10 oranında zamlandı. 2022 yılına ait söz konusu değerler, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının (yüzde 36,20) yarısı olan yüzde 18,10 kadar artırıldı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği İçin TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.