Doğum borçlanma başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Özellikle çalışan kadınların doğum sürecinde faydalandıkları doğum borçlanması birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Çalışan kadınlar için oldukça elzem konuların başında gelen doğum borçlanmasının nasıl yapıldığı merak konusudur. Peki doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanması nasıl yapılmaktadır?

Özellikle çalışan kadınların doğum sürecinde faydalandıkları doğum borçlanması birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Çalışan kadınlar için oldukça elzem konuların başında gelen doğum borçlanmasının nasıl yapıldığı merak konusudur. Peki doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanması nasıl yapılmaktadır?

Doğum sürecinde işinden ayrılmak zorunda kalan kadınların faydalandığı doğum borçlanması birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Özellikle bu sürecin nasıl işlediği, başvurunun nasıl yapıldığı gibi sorular oldukça merak konusu olmaktadır. İşte tüm detayları ile doğum borçlanması hakkında bilinmeyenler…

Doğum borçlanması nedir?

Doğum borçlanması hali hazırda çalışan fakat doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren kadınların geriye dönük olarak var olan prim ödemelerini yapması olarak adlandırılır. Doğum iznine ayrılan kadın çalışanlar, çalışmadıkları süre boyunca, pirimlerini daha sonradan toplu bir şekilde ödeme fırsatına erişmektedir. Çocuk sayısına göre değişiklik gösterebilecek bu fırsat, 3 çocuk üzerinden 6 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanması hakkına sahip olmak isteyen çalışan kadınlar belli şartları barındırmak durumundadır. Bu şartlar şöyledir;

SSK'lı olmak ve SSK'lı olarak bir iş günü kadar çalışmış olmak

Doğum zamanının işten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda olması

Doğan çocuğun sağ ve yaşıyor olması

Çalışan kadının doğum sonrası 2 yıl boyunca çalışmamış veyahut primlerinin kısmen ödenmemiş olması

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması

Bu şartları sağlayan kadınlar doğum borçlanmasından faydalanabilmektedir.

Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır?

Doğum borçlanması başvurusu yapmak isteyen kadın çalışanlar iki farklı şekilde bu başvuruyu yapabilmektedir. Bu yöntemler şu şekildedir.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesi gönderme

e-Devlet

Doğum borçlanması başvurusunda bulunan kadın çalışanlardan kurum tarafından herhangi bir belge istenilmektedir. Başvurusu sürecinde kurum hizmet kayıtlarından çalışan hakkında gerekli incelemeler yapılmaktadır.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.