Para transferi nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından merak edilen soruların başında gelmektedir. Birçok kişi internet üzerinden veyahut banka aracılığı ile para transferi işlemi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir sorularının cevabını aramaktadır. Peki para transferi nasıl yapılır? Para transferi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kaç farklı şekilde para transferi yapılabilir? İşte tüm detayları ile para transferi nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Para transferi nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından merak edilen soruların başında gelmektedir. Birçok kişi internet üzerinden veyahut banka aracılığı ile para transferi işlemi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir sorularının cevabını aramaktadır. Peki para transferi nasıl yapılır? Para transferi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kaç farklı şekilde para transferi yapılabilir? İşte tüm detayları ile para transferi nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Bankacılığın gelişmesi ile para transferi kavramı da oldukça sık gündemde olan konuların başında gelmektedir. En basit tabirle para transferi işlemi bir hesaptan başka bir hesaba yapılan para aktarım işlemi olarak nitelendirilir. Temel olarak iki farklı şekilde para gönderme işlemi vardır. Bu işlemler EFT ve Havale'dir. Farklı bankalara ait hesaplar arasında veyahut aynı bankanın hesapları arasında gerçekleşen bu işlemler belli farklılıklar göstermektedir.

Havale nedir? Havale nasıl yapılır?

Havale, en basit tabir ile yurtiçinde ve yahut yurtdışında bulunan bir kişiye para gönderme işlemi olarak tanımlanır. Banka ve PTT vasıtasıyla havale işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Banka üzerinden yapılan havale işlemi, aynı bankanın müşterileri arasında gerçekleşir. Havale işlemi, bankaya bizzat gidilerek yapıldığı gibi, mobil şube vasıtasıyla kısa sürede yapılabilir. Havale yapmak için şu adımlar takip edilebilir;

Öncelikle gönderici ve alıcının vadesiz hesaplarının aynı bankada yer alması gerekmektedir.

Daha sonra 26 numaralık IBAN numarası veyahut şube ve hesap numarası, ad ve soyad ve gönderilmek istenen miktar yazılarak işlem yapılabilmektedir.

EFT nedir?

Son yıllarda birçok tüzel ve bireysel hesaplar tarafından kullanılan EFT, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işleticisi ve sahibi olduğu EFT sistemi, TL ile yapılan ödeme işleminin elektronik ortamla gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistem”. 1992 yılında ortaya konulan EFT, teknolojik gelişmeler ile birlikte özellikle 2000 senesinde ciddi bir ivme kazanmıştır. 2012 yılının Aralık ayında yapılan bir çalışma ile EFT sistemi iki farklı kola ayrılmıştır. Bu kollardan ilki bankalar arası TL aktarım sistemi olarak ortaya çıkarken bir diğer kolu ise müşteriler arası TL aktarım sistemi olarak teşkil etmektedir.

Müşteriler arası TL aktarım sisteminde şu işlemler yapılabilmektedir;

Hesaba ve ada yapılan müşteri ödeme işlemleri

Ev, iş yeri ve başka kira ödemeleri

Kamu ödemeleri

Kredi ve maaş kartı ödemeleri

Bankalar arası TL aktarımında ise şu işlemler gerçekleştirilebilmektedir;

Bankaların birbiri arasında yapmış oldukları ödemeler

Bankaların yurt dışı finansal kurumlara sağladıkları muhabirlik işlemlerine yönelik ödemeler

EFT'nin açılımı nedir?

EFT'nin açılımı İngilizce olarak kullanlan Electronic Funds Transfer (Elektronik Fon Transferi) sisteminin baş harflerinin kullanılması ile oluşturulmuştur.

EFT nasıl yapılır?

EFT işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. Bu işlemlerden ilki bizzat banka şubesine giderek EFT işleminin yapılmasıdır. Diğer bir yöntem ise bankaların mobil bankacılıklarında yer alan EFT bölümünden bu işlem kolaylıkla yapılabilmektedir. Paranın gönderileceği hesaba ait 26 haneden oluşan IBAN numarası veyahut şube ve hesap numarası, alıcının ismi ve soyismi, gönderilmek istenen tutar girilerek EFT talimatı verilebilir.

EFT yapılınca para ne zaman hesaba geçer?

EFT sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından işletilen bir sistemdir. Bunun yanı sıra bu sistem Türkiye Cumhuriyeti Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. Gün içerisinde yapılacak EFT işlemleri 8.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Sistemde yaşanabilecek herhangi bir sorununun mümessili Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası'dır. Bunun yanı sıra yapılan işlemler ilk iş gününde hesaba geçirilir.

Havale ve EFT arasındaki fark nedir?

EFT işlemi farklı bankalar üzerinden yapılan para transferi işlemi iken, havale işlemi ise aynı banka üzerinden yapılan para transferi işlemidir.

Geç EFT nedir?

EFT saatleri bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bu sebeple yapılan bazı işlemler Geç EFT olarak adlandırılmaktadır. Geç EFT, normal EFT saatlerinden sonra yapılan ve aynı gün hesaba geçen EFT işlemlerine verilen addır. Bankaların EFT saatleri çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple 16.00 ila 17.30 arasında yapılan EFT işlemleri Geç EFT olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte yapılan EFT işlemlerinde bankalar normal alınan EFT ücretlerinin 2 ya da 3 katı miktarında bir ücreti müşterilerden kesmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.