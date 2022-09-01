Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Eylül doğalgaz elektrik zammı | Doğalgaza en son ne kadar zam geldi?

Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza en son ne kadar zam geldi? 2022 Eylül doğalgaz elektrik zammı kaç TL? soruları gündeme oturdu. Çünkü yapılan açıklamalara göre eylül ayının ilk gününden itibaren zam uygulanacak. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına uygulanan zam oranı, kullanılan tarifeye göre değişiyor. Konut, sanayi ve elektrik üretim amaçlı kullanım tarifelerinde zam oranları farklı yansıtıldı. Peki ama doğalgaza bu vesileyle ne kadar zam geldi?

Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza en son ne kadar zam geldi? 2022 Eylül doğalgaz elektrik zammı kaç TL? soruları gündeme oturdu. Çünkü yapılan açıklamalara göre eylül ayının ilk gününden itibaren zam uygulanacak. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına uygulanan zam oranı, kullanılan tarifeye göre değişiyor. Konut, sanayi ve elektrik üretim amaçlı kullanım tarifelerinde zam oranları farklı yansıtıldı. Peki ama doğalgaza bu vesileyle ne kadar zam geldi?

Doğalgaza zam mı geldi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğalgaza zam açıklaması yaptı. Söz konusu zam uygulaması 1 Eylül itibariyle geçerli olacak. Zam;

- konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4

- KOBİ'lerde yüzde 47,6

- sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve

- elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5

olacak şekilde uygulanacak.

Elektriğe de zam geldi mi?

Eylül ayı sadece doğalgaza değil, elektriğe de zam uygulanan bir ay oldu. Çifte zam uygulandı. Elektriğe yansıtılacak olan zam oranları da tarifelere göre değişkenlik gösteriyor. Meskenlere yüzde 20 olacak şekilde; yüzde 35-50 oranında farklı zam oranları uygulandı. Detaylar için aşağıdaki habere tıklayınız...

Doğalgaza en son ne kadar zam geldi?

En son nisan 2022'de yapılan doğalgaz zammından sonra yıl içinde ikinci zam eylül ayını vurdu.

Nisan ayında yapılan zam oranı da yüzde 35-40-55 civarında değişkenlik gösteriyordu.