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Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamlı mı gelecek?
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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamlı mı gelecek?

Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamlı mı gelecek?

Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Son dakika yapılan açıklama ile doğalgaza zam geldiği belirtildi. Türkiye gündemine bomba gibi düşen haberin ardından vatandaşlar doğalgaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağını araştırıyor. 1 Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamanla mı gelecek?

2 Saat Önce
2022-04-01 17:49:11
Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamlı mı gelecek?

Son dakika yapılan açıklama ile doğalgaza zam geldiği belirtildi. Türkiye gündemine bomba gibi düşen haberin ardından vatandaşlar doğalgaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağını araştırıyor. 1 Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı? Bu ay fatura zamanla mı gelecek?

Doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgaza zam geldi.

Mesken aboneliklerine yüzde 35, sanayi aboneliklerine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifelere ise yüzde 44,30 zam yapılacak.

Söz konusu doğalgaz zammının 1 Nisan itibariyle geçerli olacağı bildirildi.

Nisan'da doğalgaz zammı geçerli olacak mı?

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, doğalgazın yapılan zam 1 Nisan itibariyle faturalara yansıyacak.

Bu ay fatura zamlı mı gelecek?

Aniden yapılan zam açıklamasının ardından vatandaşlar Mart ayında da faturaların zamlı gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Fakat yapılan zam Nisan itibariyle geçerli olduğu için zam Mart ayına yansımayacak. .

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