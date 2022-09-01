Elektriğe ne kadar zam gelecek? Eylül elektrik ve doğalgaz zammı | Elektriğe yüzde kaç zam geldi?

Elektriğe ne kadar zam gelecek? Elektriğe yüzde kaç zam geldi? EPDK açıklamasından sonra elektriğe gelen zam oranı merak konusu haline geldi. Aynı zamanda eylül ayı için doğalgaza da zam geldiği açıklandı. Peki eylül elektrik ve doğalgaz zammı hangi tarifelere, ne kadar uygulandı? İşte merak edilen detaylar...

EPDK açıklamasından sonra elektriğe gelen zam oranı merak konusu haline geldi. Aynı zamanda eylül ayı için doğalgaza da zam geldiği açıklandı. Peki eylül elektrik ve doğalgaz zammı hangi tarifelere, ne kadar uygulandı? İşte merak edilen detaylar...

Elektriğe ne kadar zam gelecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektriğe zam geleceğini duyurdu.

Elektriğe yüzde kaç zam geldi?

Elektrik fiyatlarına aboneliklere göre zam uygulandı. Uygulanan zam oranları yüzde 20-30-50 şeklinde belirtildi. Uygulanacak olan zam;

- mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için %20,

- kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30,

- sanayi abone grubu için %50 şeklinde yansıtılacak.

EPDK elektrik zammı açıklaması

1 Eylül 2022 itibariyel yeni zamlı elektrik tarifeleri uygulanacağı açıklandı. EPDK elektriğe gelecek olan zammı;

"Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.

‘Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.

Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur." açıklamasıyla duyurdu.

Eylül elektrik ve doğalgaz zammı

Eylül ayında tek zamlanan elektrik olmadı. Doğalgaz fiyatlarında da yüzde 20 oranında zam uygulanacağı açıklandı.

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