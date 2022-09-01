Elektriğe zam mı geldi? 2022 Eylül elektrik ve doğalgaz zammı | Elektriğe en son zam ne zaman geldi?

Elektriğe zam mı geldi? Son dakika haberi! Elektrik ve doğalgaza zam uygulanacağı haberi gündeme geldi. Yüzde 20'den başlayan zam oranları, tarifelere göre değişiklik gösteriyor. Uygulanacak olan en yüksek zam oranı şu an için yüzde 50 olarak görünüyor. Peki ama elektriğe ne kadar zam uygulandı? 2022 Eylül elektrik ve doğalgaz zammı!

Elektrik ve doğalgaza zam uygulanacağı haberi gündeme geldi. Yüzde 20'den başlayan zam oranları, tarifelere göre değişiklik gösteriyor. Uygulanacak olan en yüksek zam oranı şu an için yüzde 50 olarak görünüyor. Peki ama elektriğe ne kadar zam uygulandı? 2022 Eylül elektrik ve doğalgaz zammı!

Elektriğe zam mı geldi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); konut, KOBİ, sanayi ve elektrik üretimi için kullanılan elektriklere ayrı ayrı zam yapıldığını duyurdu. Söz konusu zam;

konutlarda kullanılan doğal gaza ortalama yüzde 20,4

KOBİ'lerde kullanılan doğal gaza ortalama yüzde 47,6,

sanayide kullanılan doğal gaza ortalama yüzde 50,8 ve

elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza ortalama yüzde 49,5

oranında zam uygulanacağı açıklandı.

Elektriğe en son zam ne zaman geldi?

Son dönemde yapılan zamlar art arda geldiği için elektriğe en son ne zaman zam geldiği de merak konusu oldu. Enflasyona rağmen elektrik fiyatlarında son aylarda zam uygulanmamıştı.

Elektrik piyasasındaki en son zam 2022 ocak ayında yapılmıştı. Şimdi ise 2022 eylül ayında zam uygulandı.

Bir önceki zam oranı ve tarife detayları için aşağıdaki habere tıklayınız...

2022 Eylül elektrik ve doğalgaz zammı

Eylül ayının ilk gününde yapılan zam, sadece elektrik için değil doğalgaz için de uygulandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın açıklamasına göre doğalgaz fiyatlarına;

- konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4,

- KOBİ'lerde yüzde 47,6,

- sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve

- elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam uygulandı. .