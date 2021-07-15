Dijital avro gerçekten tutar mı?

Avrupa Merkez Bankası'nın 'dijital para'ya geçiş çalışması Almanya ve Fransa'yı memnun ederken 5 yıllık süreç ile ilgili handikaplar da yok değil...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçtiğimiz çarşamba günü, ödemelerin kaydileştirilmesi ve kripto para birimlerinin çoğalmasına yönelik tasarlanan, dijital avroyu uzun vadede tanıtmak için iki yıllık bir pilot projenin başlatıldığını duyurdu.Açıklamada, dijital avronun piyasaya sürülmesiyle ilgili kesin kararın ancak keşif aşamasından sonra verileceği belirtildi. Bir ön raporun yayınlanmasından ve geniş bir kamuoyu istişaresinden dokuz ay sonra, ECB başkanı Christine Lagarde'a göre "bir vites yükseltme ve dijital euro projesini başlatma" kararı aldı.

İhtiyaca dijital çözüm olacak mı?

ECB, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer büyük merkez bankaları da kendi kripto para birimini çıkararak sektöre girmiş olacak. Kurum ayrıca, özel veya ulusal sanal para birimlerinin tek Avrupa para biriminin etkisini baltalayabileceğinden korkuyor. ECB, 1999'da avronun piyasaya sürülmesinden bu yana en önemlisi olan bir firavun projesinin fizibilitesini önümüzdeki 24 ay boyunca ölçerek, dijital avronun "Avrupalıların ihtiyaçlarını" karşılamasını sağlamak isteyecek. Kullanımı kolay bir para birimi, güvenli, verimli, "yasadışı faaliyetlerin önlenmesine yardımcı olurken ve finansal istikrar ve para politikası üzerinde istenmeyen etkilerden kaçınmayı da öncelikliyor.

Dijital avronun olası ihracına hazırlanmak için bir proje başlatmaya karar verildi. ECB, dijital avronun nasıl tasarlanabileceğini ve Avro Bölgesi'nin tüm sakinlerine nasıl dağıtılabileceğini ve bunun yaratacağı etkiyi inceleyeceği kunusunu da masaya yatırdı.

5 yıllık süreç öngörülüyor

İki yıl içinde ECB, projenin operasyonel uygulamasını başlatıp başlatmamaya, ardından teknoloji sağlayıcıları ve bankalarla çalışmaya karar vermek zorunda kalacak. ECB yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bu iki yılın sonunda, yaklaşık üç yıl sürebilecek bir dijital euro geliştirmeye başlamak için hazır olmak." dedi.

Gerçek para yerine ne derece geçecek?

Dijital avro ile tüketiciler, bir süpermarket kasasında, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çevrimiçi olarak, ayrıca banka kartı benzeri ödeme kartlarını kullanarak çevrimdışı olarak da ödeme yapabilecek. Toplumlar içindeki dijital uçurumun daha da kötüleşmemesi gerektiği için dijital euro, nakdin “yerine” geçmeyeceği kanaatinde.

Açıklamada, ticari bankalar veya diğer düzenlenmiş finansal aktörler, tanımlanmayı bekleyen "ekonomik bir modele" göre, merkez bankası parasındaki müşteri hesaplarının yönetimine emanet edilmesinden yana.

Fransa ve almanya memnun

ECB'ye göre, "Ön test aşamasında hiçbir teknik engel tanımlanmadı". Hem İtalya'da 2018'den beri kullanılan merkezi anlık ödeme sistemi "TIPS" hem de merkezi olmayan bir blok zinciri (veya "blok zinciri") kullanan alternatiflerin "saniyede 40.000'den fazla işlemi işleyebildiği gösterildi.

Fransa ve Almanya maliye bakanları Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital euroyu tanıtmak için "önemli" bir pilot proje başlatma kararını memnuniyetle karşılarken, Üye Devletlerin euro bölgesine katılımını istedi. Avrupa vatandaşları için "önemli" sonuçları olan bu program, üye Devletler tarafından alınacak siyasi bir karara bağlı olacak. Bu nedenle, bu gelecekteki para biriminin özelliklerini tanımlamak için hem “siyasi hem de teknik” düzeyde “Üye Devletlerin yakın katılımı” gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.