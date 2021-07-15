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Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Hariri, bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurma görevini iade eden Saad el-Hariri'nin kabinede bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddettiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-15 20:43:25
Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Hariri, bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddetti

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Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşerek hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verildi.

Hariri'nin ayrıca Meclisten gerekli güvenoyu için parlamentodaki grupların görüşünü almaya da karşı çıktığı ve bakanları kendi seçmekte ısrarcı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hariri, bakanlıklara getirilecek isimlerde ve dağılımda değişiklikle alakalı Cumhurbaşkanı'yla anlaşma ve onunla istişare etme prensibini kabul etmedi. Bu durum affını isteme kararını önceden aldığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın hükümetin mümkün olan en kısa zamanda kurulması amacıyla gerekli parlamento görüşmeleri için tarih belirleyeceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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