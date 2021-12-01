Cuma'nın 'Kara'sı gitti cirosu kaldı

Ülkemizde 'Kara Cuma' yerine 'Efsane Cuma, Çılgın Cuma ya da Süper Cuma' denilerek toplumsal yaygınlığının artırılması amaçlanıyor...

Markaların sunduğu indirimlerle alışveriş şölenine dönüşen Black Friday, bu yıl da hareketli geçti. Momento'nun verilerine göre yapılan harcamalar bir önceki cuma gününe kıyasla yaklaşık 2 kat artarken, geçen yılki Black Friday'e kıyasla ise yaklaşık 13 kat yükseliş gösterdi. Harcama trendlerinde ise ilk 3 sırayı teknoloji, giyim ve gıda kategorileri aldı.

Teknoloji yine başı çekti

Black Friday'de yapılan harcamalar geçen yıla kıyasla yüzde 1188, bir önceki cuma gününe kıyasla ise yüzde 96 artış gösterdi. En çok harcama yapılan kategoriler ise gıda, giyim ve teknoloji oldu. Geçen yıl Black Friday'de bir önceki cuma gününe kıyasla harcamalarda yaklaşık 3 kat artış yaşanırken, en çok alışveriş yapılan ilk 3 kategori yine teknoloji, giyim ve gıda olmuştu.

Ortalama sepet tutarı azaldı

Ortalama sepet tutarına bakıldığında geçen yıla göre düşüş gözlendi. Momento verilerine göre geçen yıl 27 Kasım 2020 tarihine denk gelen Black Friday günü ortama sepet tutarı 167 TL iken, bu yıl 26 Kasım tarihinde gerçekleşen alışveriş festivalinde bu tutar 148 TL olarak gerçekleşti.

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, “Küresel sağlık krizi neticesinde dijital dönüşüm hızlanırken, ticaretin ağırlığı da e-ticarete kaydı. Gerek Türkiye'de Süper Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle bilinen Black Friday'de internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki artış gerekse Momento Kart ve Momento portal kullanımına artan talep bu büyük değişimi gözler önüne seriyor.”

"Kara Cuma yerine Efsane Cuma" süreci

Black Friday, küresel çapta uygulanan nadir örneklerden.BF aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Şükran günü olan Kasım'ın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor.Resmi bir tatil olmayan bugüne ‘Kara' denmesinin nedeni ise 1960'larda başlıyor. Dükkanların o gün daha hava aydınlanmadan çok erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar bugüne ‘Kara Cuma' denmesine sebep oluyor.

Kara Cuma ifadesinin yerine ise "Süper Cuma, Efsane Cuma" gibi tanımlar yapılarak alışveriş indirimleri devreye alınıyor. Tüketici derneklerinin "Cuma" ile ilgili hassasiyetleri de bu ifadenin toplum nezdinde yaygınlaşmasında ön ayak oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.