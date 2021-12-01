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TIMETURK / YAŞAM / Şans Topu sonuçları belli oldumu? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları belli oldumu? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları bu akşam saat 20:00'da belirlendi. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak şans oyunu severlere sunuldu.

2 Saat Önce
2021-12-01 22:47:04
Şans Topu sonuçları belli oldumu? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekilişinde 11, 24, 25, 28, 29 ve joker 13 oldu.

Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Türk Telekom Reklamı

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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