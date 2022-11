1 Nisan 2022 tarihinde görev süresi dolan Mehmet Emre Doğueri'den Nissan Türkiye Genel Müdürlüğü görevini devralan Charbel Abi Ghanem otomobil dünyası üzerine yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettiriyor. Otomobil sektöründe uzun yıllar deneyim sahibi olan Ghanem aslen Lübnanlıdır. Ghanem Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yaptığı açıklama ile de çok konuşuldu. Peki Charbel Abi Ghanem kimdir? Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem nereli?

Charbel Abi Ghanem kimdir?

Charbel Abi Ghanem 1 Nisan 2022'den bu yana Nissan Türkiye Genel Müdürü'dür.

Ghanem 2003 yılında Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama bölümünden mezun oldu.

Ardından pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Madrid, IE Business School'dan MBA derecesine sahiptir.

Aslen Lübnanlı olan Charbel Abi Ghanem otomotiv dünyasında edindiği tecrübe ve birikimlerle ön plana çıkıyor.

1999 yılında profesyonel iş dünyasına giriş yapan Charbel Abi Ghanem 2012 yılında Nissan'la tanıştı.

Nissan Japonya bünyesinde görev alan Charbel Abi Ghanem ardından ABD'ye gitti ve burda Nissan'ın Kuzey Amerika Kıdemli Bayi Operasyon Müdürü olarak görev yaptı. 2 yıl ABD'de kalan Charbel Abi Ghanem tekrar Avrupa'ya dönerek 2017 yılında da Nissan Avrupa'da genel müdürlük yaptı.

Charbel Abi Ghanem 2020 yılında Nissan bünyesinde bir kez daha görev değişimine gitti. Charbel Abi Ghanem 2020'de Nissan Belçika'nın ülke direktörü pozisyonuna atandı.

Charbel Abi Ghanem Nissan bünyesinde son olarak Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Ghanem evli ve iki çocuk babasıdır.

Charbel Abi Ghanem'den TOGG açıklaması

Charbel Abi Ghanem Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için öenmlşi açıklamalarda bulundu. Charbel Abi Ghanem TOGG'un bir fırsat olduğunu ifade etti. Ghanem açıkalamasında şunları dile getirdi: “Togg, hemen herkes gibi bizi de çok heyecanlandıran bir proje oluyor. Bunun iç pazardaki kullanıcılar için bir şans olduğunu düşünüyor ve çok önemli bir adım olarak görüyorum. Elektrikli otomobil sadece bir araç satım sürecinden ibaret değil. Bu aynı zamanda bir ekosistem, teknoloji ve şarj altyapısı gibi geniş kapsamlı bir çalışmayı getiriyor. Tüm bunların tamamlanmasıyla kullanıcılar yeni dönemi erken süreçte deneyimleme şansına erişiyor. Togg projesinin hayata geçirilmesi Nissan olarak bizi de yeni teknolojilerimizi ve elektrikli modellerimizi daha hızlı şekilde Türkiye'ye getirme konusunda motive etti.” şeklinde konuştu.

Nissan içten yanmalı motorları bırakıyor

Tüm otomotiv markaları gibi Nissan'da elektrikli otomobillere büyük yatırımlar yapmaya başladı. Nissan 2023 yılından itibaren içten yanmalı motorlara yatırım ve geliştirme çalışmalarına son verecek ve sektördeki tüm gücünü elektrkli otomobil alanına yönlendrecek.

Nissan hakkında

1910 yılında Kenjiro Den, Rokuro Aoyama, Meitaro Takeuchi adlı 3 ortak tarafından Kaishinsha Motorcar Works şirketi kurulur. Üç ortağın soyisimlerinin ilk harfinden oluşan ilk araç DAT 1914 yılında üretilir. 1925 yılında şirket DAT Motorcar Co. ismini alır. 1926 yılında Jitsuyo Jidosha company ile birleşerek Osaka merkezli DAT Manufacturing Co. Ltd. şirketi kurulur. Şirket 1932 yılına kadar bu çatı altında otomobil üretir. Şirket 1930 yılında Birleşik Krallık'a ait Austin ile yaptığı ortaklık ile otomobil ve motor dizaynlarının geliştirilmesinde işbirliğine gider. Austin 7'yi 1930 yılında üretmeye başlar. 1931 yılında DAT'ın oğlu anlamına gelen ilk DATSON üretilir. Ancak Japonca'da SON kelimesi kayıp anlamına geldiğinden SON, SUN takısı ile değiştirilir. 1933 yılında şirket Jidosha-Seizo co. adını alır ve Yokohama'ya taşınır.

1934 yılında Jidosha-Seizo co. ve Nihon Sangyo Co.ltd. şirketleri birleşerek Ni-san adını alır. 1 Haziran 1934'te şirketin adı Nissan Motor Co. Ltd. olur. .