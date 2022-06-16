TÜRKVET kurban sorgulama nasıl yapılır? TÜRKVET ne demek? Hayvan kaydına nasıl bakılır?

TÜRKVET kurban sorgulama nasıl yapılır? Pratiklik ve güvenlik sağlayan TÜRKVET uygulamasıyla kurbanlık hayvanları kontrol etmek mümkün. Koç, dana, sığır, koyun gibi kurbanlık hayvanların sağlık durumlarını ve bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Peki ama TÜRKVET nedir ve nasıl kullanılır? Hayvan kaydına nasıl bakılır?

Pratiklik ve güvenlik sağlayan TÜRKVET uygulamasıyla kurbanlık hayvanları kontrol etmek mümkün. Koç, dana, sığır, koyun gibi kurbanlık hayvanların sağlık durumlarını ve bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Peki ama TÜRKVET nedir ve nasıl kullanılır? Hayvan kaydına nasıl bakılır

TÜRKVET kurban sorgulama nasıl yapılır?

Mübarek kurban ayının gelmesiyle kurbanlık telaşı başladı. Güvenilir kurban almak isteyenlerin ilk sorgulama yaptığı adres veterinerler oluyor. Fakat veteriner güncel sağlık durumunu açıklasalar da, hayvanın geçmişine dair bir bilgi veremiyor.

TÜRKVET, hayvanlara yapılan bütün işlemleri, küpe numarasından sorgulanmasına yardımcı oluyor. Veterinerlerden TÜRKVET uygulamasıyla ilgili bilgi alabilir ve sorgulama için yardım isteyebilirsiniz.

TÜRKVET uygulamasına erişmek için TIKLAYINIZ...

TÜRKVET ne demek?

Bakanlığın büyük baş ve küçükbaş hayvancılık için yapmış olduğu bir kayıt sistemidir. Hayvanların aşıları, küpeleri, kuduz takipi, karantina işlemleri, ithal hayvan alımları, pasaportu ve buna benzer her şey bu sistem üzerinden yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Hayvan Kayıt Sistemi” (TÜRKVET) olarak açıklanmıştır.

Hayvan kaydına nasıl bakılır?

TÜRKVET sayesinde kurbanlık hayvanların bütün işlemleri sistem aracılığıyla alacak olan kiişiye gösterilebiliyor. Sorgulama yapmak için e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Kurban alanlarındaki veteriner hekimler de bu sistem için yardımcı olacaktır.