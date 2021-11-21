Borsaya yabancı girişi sürecek mi? İlgi gören hisseler

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, yabancı alıcıların Borsa İstanbul'daki hisse alımlarını değerlendirirken piyasaya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmede bulundu

Aktaş, "Borsaya yabancı girişi sürecek mi?" sorusuna cevap içeren değerlendirmesi:

Kasım ayı başında yüzde 41.10 seviyesine kadar gerileyen yabancı payı geçen sürede 2.16 puan yükseldi. Yabancı paylarındaki artış aynı zamanda borsaya olan ilginin de güçlenmesine olanak veriyor

Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci devam ediyor. Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi ve yüzde 15'e çekti. Politika metninde yer alan, “Kurul, sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadesi aralık ayında da bir faiz indirim beklentisinin oluşmasına neden oldu. Faiz indirimlerinin devam edecek olması dolara yönelimi güçlendiriyor.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik dövize yönelimin sürmesine neden oluyor. 12 Kasım haftasında döviz mevduatları 2 milyar dolar artışla 235.17 milyar dolara yükseldi.

Yabancıların borsadaki payı yüzde 43.26. Kasım ayı başında yüzde 41.10 seviyesine kadar gerileyen yabancı payı geçen sürede 2.16 puan yükseldi. Artışın tepki alımlarından ibaret kalmaması için alımların devam etmesi önemli. Yabancı paylarındaki artış aynı zamanda borsaya olan ilginin de güçlenmesine olanak veriyor.

İlgi gören hisseler

Borsa endeksi ay başından bu yana yüzde 14.1 oranında değer kazandı. Sürdürülebilirlik Endeksi hisseleri ortalama yüzde 16.22, Kurumsal Yönetim Endeksi hisseleri ise ortalama yüzde 14.85 prim yaptı. Banka hisseleri ise yüzde 22.74 oranında yükseldi. Bundan sonraki süreçte ihracat oranı güçlü kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik hisselerine ilgi güçlenebilir.

Canlı sektörler

Düşen kredi faizleri ile birlikte bireylerin tüketim eğilimlerinde artış yaşanması genel beklenti olmakta. Bu çerçevede doğrudan tüketiciye yönelik faaliyet yürüten gıda, parekende, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin gelir ve kârlılıklarında büyüme gündeme gelebilecektir. Bunun neticesinde söz konusu sektörlerde diğerlerine göre endeks üstü getiriler oluşabilir.

Dolar bazında endeks

Dolar bazında BIST 100 Endeksi 157.27 seviyesinde bulunuyor. Endeks artan enflasyon ve döviz kurları ile dip seviyede yatay bir kanal içerisinde bir süre dalgalı seyrediyor. TL bazında rekorlar kırılabilir ancak dolar bazında güçlü dirençlerin aşılması zaman alacak. Bu nedenle hisse seçimi önemli.

Temettü Endeksi'nde 9 hisse

Yatırımcıların borsaya ilgisinin artması ile birlikte gözler ihracat yapan temettü verimi yüksek şirketlerin hisselerinde. Temettü verimliliği yüzde 4'ün üzerinde, ihracat oranı yüzde 9'un üstünde olan 9 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin listesi şöyle: Vestel, İskenderun Demir Çelik, Türk Traktör, Ereğli Demir Çelik, Vestel Beyaz Eşya, Turkcell, Arçelik, Ford Otosan, Tofaş Otomobil Fabrikası.

Gündemdeki gelişmeler:

JP Morgan ve Goldman'dan TCMB tahminleri

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yabancı kurumlar para politikası patikasına ilişkin beklentilerini paylaşıyor. JP Morgan TCMB'nin aralık ayı yönlendirmesinin bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB'nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Goldman Sachs ise 2022'de ilk faiz artışı için beklentisini üçüncü çeyrekten ikinci çeyreğe çekti.

Karantina endişeleri gündemde

Gelişmelere baktığımızda Avrupa'da yeniden kapanma endişesi büyüyor. Almanya'da karantina seçeneği yine masada. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede yükselen vaka sayılarının ardından karantina seçeneğini dışlamadıklarını belirtti. “Ulusal acil durumdayız” diyen Spahn, aralarında sokağa çıkma yasağının da bulunduğu sıkı kısıtlama önlemlerinin değerlendirilebileceğini belirtti. Avusturya, vakalarda rekor artış yaşanması üzerine Kovid-19 aşılarını zorunlu hale getirirken pazartesiden itibaren yeniden ülke çapında karantina kararı aldı.

BM raporunda konteyner ve enflasyon uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan tedarik zinciri sıkıntıları ve ticaret kanallarındaki sıkıntılar son 18 aydır konteyner maliyetlerini de artırdı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporuna göre bu durum gelecek yıl tüketici fiyatlarında yüzde 1,5'lik artışa neden olabilir. Raporda, “Konteyner fiyatlarındaki son yükseliş etkisini devam ettirirse 2023'e kadar küresel ithalat fiyatlarını yüzde 11, tüketici fiyatlarını da yüzde 1.5 kadar artırabilir” ifadeleri yer aldı.

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış

Almanya'da üretici fiyatları ekimde 1951'den beri en yüksek artışı gösterdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya'da ÜFE, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 3.8, Ekim 2020'ye göre ise yüzde 18.4 arttı.

Pakistan'dan beklentileri aşan faiz artışı

Pakistan Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan artışla yüzde 8.75 seviyesine çıkardı. Kurum, ülkede enflasyonun Asya'nın en yüksek seviyesine çıkması neticesinde rupideki düşüşün önüne geçebilmek adına arka arkaya ikinci faiz artırımına gitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.