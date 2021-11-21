Kış sebzelerini pişirirken bunlara dikkat edin

Ispanak, lahana, karnabahar, kereviz kış mevsiminin şifa deposu sebzelerindendir. Birçoğumuz küçükken yemeyi çok tercih etmesek de şimdi onları çok seviyor, çeşit çeşit şekillerde pişirip tüketiyoruz. Fakat pişirirken dikkat etmemiz gereken noktaları biliyor muyuz? Gelin birlikte öğrenelim...



Kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Tezgahlar karnabahar, lahana, ıspanak, kerevizle doldu taştı. Kış sebzelerini fırınlıyor, haşlıyor, kavuruyor, yemeğini yapıyoruz. Bu şifa deposu sebzeler aynı zamanda çok da lezzetli. Fakat bu sebzeleri pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Kış sebzelerini pişirirken nelere dikkat etmek gerekir?

Lahana sarması yapmak için sarmaya uygun lahanaları tercih etmeniz gerekir. Sarmalık lahana yaprakları ince yapıdadır. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde haşlanırlar. Lahana yapraklarını haşlarkan bir dakikadan daha fazla suyun içinde tutmamak gerekir. Eğer uzun uzun tutarsanız lahana yaprakları sarma aşamasında dağılacak, istediğiniz sonucu size vermeyecektir.

Eğer vaktiniz varsa lahanayı pişirmeden bir gün önce tuzlu suyun içerisinde bekletirseniz lahana pişme esnasında etrafa kötü kokular yaymayacaktır. Fakat bu yöntemle pişmeye hazırladığınız lahanayı, yemek haline getirdiğinizde içerisine tuz miktarını daha az atmaya özen gösterin. Yoksa yemeğiniz çok tuzlu olabilir.

Lahananın pişerken etrafa yaydığı kötü kokudan rahatsız oluyorsanız ve tuzlu suyun içerisinde bekletecek vaktiniz yoksa pişme esnasında içerisine elma kabukları koyarak kötü kokuya engel olabilirsiniz. Ayrıca lahananın oluşturduğu hazımsızlık da elma kabukları sayesinde ortadan kalkacaktır.

Kapuska yemeği hazırlamak üzere lahana satın aldıysanız, lahanayı şekerli suyun içerisinde bekleterek acılığını alabilirsiniz ve yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Karnabahar haşlarken etrafa kötü koku yaymasını engellemek için haşlama suyunun içerisinde süt eklerseniz hem koku yayılmayacak hem de karnabahar bembeyaz olacaktır. Aynı zamanda haşlama suyuna eklenen limon suyu da karnabaharın pişerken renk değiştirmesini önler, beyaz rengini korur.

Çıtır çıtır bir karnabahar kızartması çok lezzetlidir. Fakat bir türlü kızarttığınız karnabaharın kıvamını beğenemiyorsanız, karnabaharı buladığınız yoğurtlu, yumurtalı karışımın içerisine soda eklemeyi deneyin. Soda sayesinde dışı çıtır çıtır kızarmış, içi yumuşak kalmış karnabaharlar elde edebilirsiniz.

Kereviz hazırlarken, soyduğunuz kerevizi un ve limon eklediğiniz bir suyun içerisinde bekletmeniz gerekir. Aksi taktirde kereviz hızla kararacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.