Kirğpto para piyasası son günlerde hızlı bir düşüş trendine girmiş durumda. Özellikle bitcoin kanadında kayıplar oldukça fazla. Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam mı edecek? Bitcoin ne zaman yükselecek? Bitcoin ne zaman artar? soruları kripto para yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklamasının ardından başlayan gerileme 9 Mayıs Pazartesi günü de sürdü. Peki Mayıs ayında bitcoin ve diğer kripto paralar düşmeye devam eder mi?

Kripto para yatırımcıarının sayısı her geçen gün artıyor. Kripto para piyasaları da yüz milarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşmış durumda. Yatırım aracı olarak görülmeye devam edilen kripto para piyasasında son günlerde yaşananlar yatırımcıları endişelendiriyor. Bitcoin üşüş trendine girerek yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Bitcoin 32 bin dolar seviyesine kadar düştü.

Bitcoin neden düşüyor?

6 ay önce 67 bin dolar seviyesine kadar çıkan bitcoin son kayıplarından sonra 32 bin dolara kadar düştü. Bitcoinde yaşanan hızlı düşül yatırımcıları endişelendiriyor. Bitcoin neden düşüyor? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. ABD Merkez Banksı FED'in 50 baz puan faiz artırımına gitemesi dünya ekonomilerini derinden etkiledi. Faiz artışından sonda ABD borsalarına sert satışlar yaşandı. ABD borsalarında yüzde 3'e yakın değer kaybı yaşanırlen kripto para piyasası da geriledi.

Bitcoin düşmeye devam mı edecek?

Bitcoin yatırımcıları kripto paranın seyrinin önümüzdeki günlerde nasıl olacağını merak ediyor. Uzmanlar bu konuda net konuşamıyor ancak 30 bin doların altının da ihtimaller dahlinide olduğunu belirtiyor.

Bitcoin ne zaman yükselecek?

Dünya'da yer alan haberde, tüm piyasalarda hareketli günlerin yaşanırken Bitcoin'in Nasdaq'la paralel seyri devam edecek gibi gözüktüğü ifade edildi. Fed Başkanı'nın 75 baz puanlık faiz artırımını masadan kaldıran açıklamasına rağmen Bitcoin'de yaşanan düşüşün aslında net bir sebebi yok. Madencilik cihazı üreticisi Canaan, SEC incelemesine girmesi, Arjantin Merkez Bankası'nın kripto ticareti sunan finansal kurumları engellemek için adım atması ve Nasdaq teknoloji hisselerinde yaşana sert düşüş şimdilik görünen başlıklar… Teknik anlamda Bitcoin/dolar paritesi 37 bin dolar desteğinin de altına sarkması son derece olumsuz. Özellikle haftalık kapanışın bu seviyenin altında olmaması lazım. Bu gerçekleşmezse aşağı yönlü riskin devamı beklenebilir.

FED faiz Bitcoin etkisi

FED'in faiz kararı kripto para piyasasında nasıl etki yapacağı merak ediliyor. Uzmanlar FED faiz artırımına gitmesini kripto para piyasasında hafif düşüşe neden olabileceği görüşünde. FED faiz kararları dolar ve altını da yakından ilgilendiriyor.