Bitcoin Mayıs'ta düşer mi, yükselir mi? Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bitcoinde yükseliş sürer mi? ABD Merkez Bankası FED'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırmasından sonra kripto para piyasasında hızlı bir gerileme yaşandı. 5 Mayıs Perşembe günü 40 bin dolar seviyesinden 35 bin dolar seviyesine gerileyen bitcon yatırımcılarını endişelendirdi. Elinde bitcoin bulunan ve kripto para almak isteyenler Mayıs ayında bitcoin'in düşmeye devam edip etmeyeceğini sorguluyor.

Bitcoin Mayıs'ta düşer mi, yükselir mi? Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bitcoinde yükseliş sürer mi? ABD Merkez Bankası FED'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırmasından sonra kripto para piyasasında hızlı bir gerileme yaşandı. 5 Mayıs Perşembe günü 40 bin dolar seviyesinden 35 bin dolar seviyesine gerileyen bitcon yatırımcılarını endişelendirdi. Elinde bitcoin bulunan ve kripto para almak isteyenler Mayıs ayında bitcoin'in düşmeye devam edip etmeyeceğini sorguluyor.

ABD Merkez Bankası FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. FED beklentiler doğrultusunda 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Piyasalarda 75 puanlık artış ihtimali de mevcuttu ancak FED faiz kararını 50 baz puandan yana kullandı. FED'in faiz artırımından sonra kripto para piyasalarında hareketlilik oldu.

Bitcoin Mayıs'ta düşer mi, yükselir mi?

Kripto para birimleri kısa süreliğine yükselse de ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler piyasayı allak bullak etti. Özellikle bitcoin son bir kaç günde hızlı bir düşüş yaşadı. Bitcoin 40 bin seviyelerinden 35 bin dolar seviyelerine indi.

Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Geçtiğimiz güne 39 bin 690 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin sabah saatlerinde hızlı bir düşüş yaşadı. Bitcoin 35 bin 571 dolara kadar geri çekilerek yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Bitcoinin güncel değeri şu anda 36 bin 470 dolar seviyesinde. Bitcoinde yaşanan ser düşüş diğer kripto paraları da olumsuz etkiledi.

Bitcoinde yükseliş sürer mi?

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin 940 dolar seviyelerinden 2 bin 683 dolara kadar geriledi. Ethereum'da günlük değer kaybı yüzde 9'a yaklaştı. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 750 dolardan işlem görüyor. En yüksek hacimli kripto para birimlerinde görülen sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor.

Kripto para birimlerinde görülen sert düşüşün etkisiyle birlikte son 24 saatte kripto para birimlerinde kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeler görüldü. 400 milyon dolardan fazla kripto para likit olurken, en büyük tasfiye 3.74 milyon dolar ile Okex borsasında BTC/USDT paritesinde görüldü.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.

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