Bitcoin neden düşüyor? Mayısta Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Mayıs ayında Bitcoin-Ethereum düşer mi yükselir mi? ABD Merkez Bankası FED'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışına gitmesinin ardından kripto para piyasalarında da sert hareketlilik yaşandı. Özellikle bitcoin tarafında hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kripto para piyasalarında son günde toplam market hacmi yüzde 3 düşerek 1.62 trilyon dolara indi. Elinde bitcoin olan ve bitcoine yatırım yapmak isteyenler mayıs ayında kripto paraların seyrinin nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Bitcoin neden düşüyor? Mayısta Bitcoin düşmeye devam eder mi? Mayıs ayında Bitcoin-Ethereum düşer mi yükselir mi? ABD Merkez Bankası FED'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışına gitmesinin ardından kripto para piyasalarında da sert hareketlilik yaşandı. Özellikle bitcoin tarafında hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kripto para piyasalarında son günde toplam market hacmi yüzde 3 düşerek 1.62 trilyon dolara indi. Elinde bitcoin olan ve bitcoine yatırım yapmak isteyenler mayıs ayında kripto paraların seyrinin nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Dünya piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması dünya ekonomilerini tedirgin etmeye devam ediyor. Enerji alanında yaşanan kriz ülkelerin enflasyonla mücadelesini zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon ile mücadele için kolları sıcayan ABD Merkez Bankası FED bir faiz artırımına daha gitti. FED Mayıs ayında faizleri 50 baz puan artırıdı.

Bitcoin neden düşüyor?

FED'in faizleri indirmesi dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Pek çok yatırımcı gibi kripto para yatırımcıları da FED'in faiz kararından etkilendi.

Mayısta Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi?

Kripto para piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bitcoin son zaanlarda değer kaybını artırdı. Bitcoin yüzde 3.5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 33 bin 596 dolara geriledi. Kripto para piaysasında toplam market hacmi yüzde 3 düşerek 1.62 trilyon dolara indi.

Mayıs ayında Bitcoin-Ethereum düşer mi yükselir mi?

Kripto para piyasalarında sarsıntı devem ediyor. Yatırımcılarına kazandıran kripto paralar son zamanlarda yatırımcısını üzmeye başladı. Özellikle FED'in faiz kararından sonra kripto para piyasasında adeta çöküş yaşandı. BTC'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 13'e yaklaştı.Bitcoin, kasım 2021'deki zirvesinin neredeyse yarısına inmiş durumda. Ethereum da düşüş eğliminde. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 4.2 düşerek 2 bin 457 dolara indi.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı.Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.