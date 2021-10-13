Neden burun deliklerimizden eşit şekilde nefes alamıyoruz?

Bir burun deliğimiz olmadan diğeri olmadan nefes aldığımızı biliyor muydunuz, ama neden? İşte tam bir açıklama...

Basit bir deney yapmaya ne dersiniz? Aynaya yaklaşın ve burnunuzdan nefes alın. Nefes verdiğinizde, su buharının aynada yayıldığını kesinlikle fark edeceksiniz. Aynanın yüzeyinde, her bir burun deliğinden birer tane olmak üzere iki su buharı işareti oluşacak, ancak fark edeceksiniz, biri diğerinden daha büyük, ama neden?

Basitçe, çoğu zaman bir burun deliğinden diğeri olmadan nefes almak için güvendiğimiz için.. Size biraz daha açıklayalım:



Cleveland Clinic'te bir doktor olan Dr. Michael Benninger, bir burun deliğinin nefesimizin yaklaşık %75'inden sorumlu olduğunu, diğer burun deliğinden ise sadece %25'ini soluduğumuzu söylüyor.



Her zaman baskın bir burun deliği yoktur ve baskın burun deliği gün boyunca değişir ve buna burun döngüsü denir.



Bunu genellikle fark etmesek de, burun döngüsü sırasında bir burun deliği tıkanır, bu nedenle hava akışına daha az katkıda bulunurken, tıkanıklık diğerine göre temizlenir.



PLOS One dergisinde yayınlanan 2016 tarihli küçük bir araştırmaya göre, ortalama olarak tıkanıklık düzeni yaklaşık iki saatte bir değişiyor. Çalışmaya göre, sağ elini kullanan insanlar genellikle sol burun deliğinden nefes almak için daha fazla zaman harcarlar.

Burun döngüsünün nedenleri

Medical Discovery News'e göre burun dolaşımı, kalp atış hızı ve nefes alma gibi düşünmediğimiz şeyleri de kontrol eden otonom sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor



Vücudumuz, büyüklüğünü artırmak ve bir burun deliğinden akan havayı yönlendirmek için burun delikleri arasındaki dokuya daha fazla kan gönderir ve birkaç saat sonra hava akımı diğer burun deliğine geçer.



Ama bu neden oluyor? Bazı bilim insanları, alternatif hava akışının her bir burun deliğinin, bir tarafın kurumaması için optimum nem seviyelerini korumasına izin verdiğine inanıyor. Nazal pasaj ayrıca solunum yolu enfeksiyonlarına veya alerjilere karşı koruma sağlayabilir.

Burun dolaşımının bilinen belirli bir nedeni bulunmamakla birlikte, koku alma duyusu ile ilişkili olabileceği düşünülse de, her bir burun deliğinde daha hızlı ve daha yavaş hava akışının geniş bir koku yelpazesiyle başa çıkma yeteneğimizi geliştirmesi mümkündür.



Nazal dolaşım ayrıca kalp hızı, kan basıncı, kan şekeri seviyeleri ve daha fazlasıyla ilgili olabilir.

Uyurken burun dolaşımı daha net hale gelir

Çoğu insan bu burun döngüsünü hissetmez, diyor Benninger, ancak uyku sırasında daha belirgin hale geliyor.



Örneğin, bir kişi sağ tarafına yatarsa, yerçekimi alt burun deliğinin - sağ burun deliğinin - daha fazla tıkanmasına neden olur.



O sırada sağ burun deliği doğal olarak tıkalıysa gözle görülür bir etki olmaz ancak sol burun deliği burun dolaşımı tarafından tıkanmışsa ve sağ burun deliği sağ tarafta uyumaktan dolayı tıkanmışsa kişi için nefes almak ve uykudan uyanmak zor olabilir.



Benninger'e göre, insanlar genellikle burnunun bir tarafında kalıcı bir tıkanıklık olmadıkça bu döngüyü fark etmezler. Bu, bir kişinin burun deliklerini ayıran duvarın yerinden saptığı ve bir tarafa doğru eğilmesine neden olan eğri bir nazal septum varsa olabilir.



Nezle olduğunuzda burnunuzda tıkanıklık hissedebilseniz de, bunun nedeni burun dolaşımı değildir. Genel olarak, hasta olduğunuzda burun delikleriniz tıkanır, bu nedenle, WordsSideKick.com'a göre, burun döngünüzün hangi aşamasında olursa olsun, burnunuzdan nefes almakta zorlanacaksınız.



Her iki burun deliğindeki tıkanıklığı aynı anda gidermenin yolları vardır ve kişi burun dolaşımı normale dönene kadar geçici olarak her iki burun deliğinden eşit şekilde nefes alır.



Benninger, dekonjestan burun spreyleri ve egzersiz gibi ilaçların aynı etkiye sahip olduğunu söylüyor.

Kaynak: livescience.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.