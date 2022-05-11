Bitcoin, Ethereum neden düşüyor? Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Bitcoin 20 bin dolara düşer mi? ETH-XRP ve Dogecoin Mayıs'ta yükselir mi, düşer mi? Kripto para piyasaları son günlerde büyük bir düşüş trendi içine girdi. Durdurulamayan düşüş kripto para yatırımcılarını endişelendirmeye başladı. Elinde bitcoin, ethereum ve altcoin olan pek çok kişi önümüzdeki günlerde kripto para piyasasında düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. 30 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bitcoinin piyasa hakimiyeti 40.39 oldu. Peki ETH-XRP ve Dogecoin düşmeye devam eder mi? 2022 Mayıs ayında bitcoin yükselir mi?

Bitcoin, Ethereum neden düşüyor? Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Bitcoin 20 bin dolara düşer mi? ETH-XRP ve Dogecoin Mayıs'ta yükselir mi, düşer mi? soruları elinde kripto parası olanlar tarafıdan sıkça sorulmaya başlandı. Kripto para piyasasında son günlerde beklenmedik bir düşüş yaşanıyor. Durdurulamayan düşüş kripto para yatırımcılarını endişelendirmeye başladı. Elinde bitcoin, ethereum ve altcoin olan pek çok kişi önümüzdeki günlerde kripto para piyasasında düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. 30 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bitcoinin piyasa hakimiyeti 40.39 oldu.

Kripto para piyasalarında hızlı düşüş eğlimi 11 Mayıs'ta da devam ediyor. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7.5 düşerek 1.44 trilyon dolara indi. Kripto para birimleri bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor ve bu araçlarda yaşanacak düşüşler yatırımcıları oldukça endişelendiriyor. Dolar ve altın gibi bitcoin fiyatları da anlık olarak takip ediliyor. Elinde bitcoini olan ve bitcoine yatırım yapmak isteyenler yaşanan bu düşüşün nedenini ve düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. ,

Bitcoin, Ethereum neden düşüyor?

Bitcoin 6 ay önce 67 bin dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Bitcoin 67 bin dolardaki kazanımlarının hepsini şu aralar geri vermiş gibi görünüyor. Bitcoin (BTC) 11 Mayıs 2022'de 30 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan bu gerileme yatırımcıları telaşlandırıyor. Peki Bitcoin neden düşmeye başladı? ABD Merkez Banksı FED'in 50 baz puan faiz artırımına gitemesi dünya ekonomilerini derinden etkiledi. Faiz artışından sonda ABD borsalarına sert satışlar yaşandı. ABD borsalarında yüzde 3'e yakın değer kaybı yaşanırlen kripto para piyasası da geriledi.

Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi?

Bitcoinde yaşanan düşüşün dünya ekonomisi ile bağlantılı olduğu bir gerçek. Dünya piyasalarında yaşanan gerileme bitcoin yatırımcışarını da etkiliyor. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararları da bitcoinin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Bitconin önümüzdeki günlerde ne gibi bir seyir izleyeceği konusunda net birşey söylemek şu anda pek mümkün görülmüyor.

ETH-XRP ve Dogecoin Mayıs'ta yükselir mi, düşer mi?

11 Mayıs'ta Bitcoin yüzde 3.9 düştü. BTC'nin fiyatı 30 bin 718 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.39'a yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 düşerek 2 bin 325 dolara indi. Ripple ve Dogecoin de düşüşünü sürdürdü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.6 düşerek 50 cente geriledi. DOGE ise yüzde 7.9 düştü ve 10 cent oldu. Ancak DOGE'un rakiplerinin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle DOGE en büyük 10 kripto para arasına girdi.

Bitcoin 20 bin dolara düşer mi?

Bitcoin için kritik süreç başladı. Direnç seviyelerini aşamayan Bitcoinin 28 bn dolar seviyelerine kadar düşebillecği belirtiliyor.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.