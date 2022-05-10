500 Bitcoin kaç TL? 500 BTC kaç lira yapar? Kripto para piyasasında son günlerde hızlı değer kayıpları yaşanırken bunu alım fırsatı olarak gören El Salvador 500 bitcoin daha aldığını duyurdu. BTC'yi resmi para birimi olarak tanıyan El Salvador 30 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bitcoine yeni yatırımını duyurdu. 500 BTC (bitcoin) alan El Salvador'un toplam rezervi 2.301 Bitcoin olduğu belirtiliyor. Peki 500 bitcoin kaç lira yapıyor?

500 Bitcoin kaç TL? 500 BTC kaç lira yapar? Kripto para piyasasında son günlerde hızlı değer kayıpları yaşanırken bunu alım fırsatı olarak gören El Salvador 500 bitcoin daha aldığını duyurdu. BTC'yi resmi para birimi olarak tanıyan El Salvador 30 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bitcoine yeni yatırımını duyurdu. 500 BTC (bitcoin) alan El Salvador'un toplam rezervi 2.301 Bitcoin olduğu belirtiliyor. Peki 500 bitcoin kaç lira yapıyor?

Orta Amerika ülkesi El Salvador geçtiğimiz yıllarda Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanımlamıştı. El Salvador son günlerde yalanan değer kayıplarını fırsat bilerek 500 bitcoin daha aldığını duyurdu. Ülke aynı ay, ABD dolarının yanı sıra Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

500 Bitcoin kaç TL?

1 Bitcon 10 Mayıs'ta 32 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Türk lirası olarak 1 Bitcoin 492 bin 271 TL civarındadır. Dolar bazlı bakıldığı zaman 500 bitcoin 15.5 milyon dolara denk geliyor. Türk lirası açısından bakıldığında 500 bitcoin (BTC) 244.734.000 TL'dir.

El Salvador'dan Bitcoin hamlesi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğindeki Bitcoin girişimlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederek dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanında adımlarını hızlandırıyor.

Gelen eleştirilere rağmen Bukele, El Salvador'u "kripto cennetine" dönüştürmeyi hedefliyor.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir. .