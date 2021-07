Binomo ile şeffaf ve güvenilir yatırımın yollarını keşfedin

Hayatımızın her alanında en çok ihtiyaç duyduğumuz temel değerlerden biri, güven. Doğduğumuzdan andan itibaren kurduğumuz her ilişkide bu duyguyla ilişkilerimizi tanımlıyoruz. Sosyal hayatta anne-babamız, öğretmenimiz ya da okul arkadaşlarımızla öğrendiğimiz tanımlar ilerleyen zamanda eşimiz, çocuğumuz, hatta satın aldığımız arabanın markasıyla kurduğumuz ilişkiye kadar uzayıp gidiyor.

Güven derken öncelikle kurduğumuz ilişkiden emin olmak istiyoruz. Bunun için de dürüstlük, şeffaflık ve tutarlılık arıyoruz ki karşılıklı güveni oluşturalım. Yapılan araştırmalara göre, sosyal hayatta nasıl ilişki kuruyorsak dijital dünyada da benzer bir şekilde davranıyoruz. Kuracağımız bağın sağlam olabilmesi için o güven duygusunu hissetmek istiyoruz. 90'ların başında hayatımıza giren internet ve devamında akıllı telefon kullanımının artması bizi hızla dijitalleştirdi. Alışverişlerimizi, bankacılık işlemlerimizi nerdeyse tek tıkla hallederken birikimlerimizi artırmanın, ek gelir elde etmenin yollarını da dijital dünyada bulmaya başladık.

Dijitalde yatırım yapmayı Binomo ile öğrenin

Dünya genelinde 133 ülkede her gün binlerce kişinin işlem yaptığı Binomo da hem yatırım yapmayı öğrenebileceğiniz hem de ek gelir elde edebileceğiniz online ticaret platformlarından biri. 70'den fazla varlık ürününe yatırım fırsatı sunan Binomo'da yatırıma giriş yapmak için başlangıç olarak geçerli bir e-posta adresinizin olması ve güvenli bir şifre tanımlamanız yeterli.

Eğer daha önce hiç işlem yapmadıysanız, Binomo demo hesap adımıyla size yatırım yapmayı öğretiyor. Bunun için demo hesabına 8.000 TL sanal limit tanımlıyor. Basit bir arayüzü olan platformda ilk olarak yatırım aracını seçerek başlıyorsunuz. Amaç, belirleyeceğiniz süre içinde yatırım aracındaki fiyat değişiminin artıp azalacağına dair bir öngörüde bulunmak. Demo hesabındayken farklı ürünler hakkında bilgi sahibi oluyor, bir nevi eğitim ve hazırlık dönemi geçiriyorsunuz.

Yeteri kadar deneyim kazandığınıza inandığınızda gerçek hesap oluşturarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Yatırım yapmak için ayırdığınız bütçenize göre STANDARD, GOLD ve VIP üyeliklerden birini seçebiliyorsunuz. Üyelikler, varlık sayısı, para yatırma ve para çekme sıklığı, yatırımın sigortalanması, ödül veya risksiz işlem gibi seçeneklerle farklılaşabiliyor.

Yatırım yapmak her zaman bir risk barındırır. Bu risk yatırıma ayırdığınız tutar ile doğru orantılıdır ve bunu bilerek işlem yapmak sizi çok daha öngörülü davranmaya iter.

Binomo'ya uluslararası denetimlerden onay

Yatırımlarımız söz konusu olunca daha hassaslaşıyor, işlem yaptığımız platformlara dair şüpheyi tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Güven derken, bağımsız bir kuruluş tarafından onay ya da uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma o ürün ya da hizmete karşı bakış açımızı olumlu etkiliyor. Binomo da finansal piyasalarda uzmanlaşmış tarafsız ve özerk bir kuruluş olan Finansal Komisyonu'nun 2018 yılından bu yana “A” kategorisinde yer alıyor.

Bu sertifika ile Binomo'nun hizmet kalitesi, şeffaflığı ve bağımsız profesyonel bir organizasyon tarafından garanti altında olduğu teyit edilmiş oluyor. 1999 yılında kurulan Komisyon, finansal piyasa katılımcılarını, borsaları ve finansal düzenlemelerin oluşturulmasını ve uygulanmasını düzenlemekten sorumlu. Komisyon'un en önemli ana amaçlarından biri lisanslı yatırım hizmetleri şirketlerini, yatırım programlarını, yatırım danışmanlarını ve yatırım fonu yönetim şirketlerini denetlemek ve kontrol etmek.

Hizmet ve kalite standardını her zaman yüksek tutmaya dikkat eden Binomo, yatırım işlemlerini bağımsız olarak denetleyen Verify My Trade (VMT) tarafından da onaylı. Aracı kurumlarla işlem yapmayı denetleyip kontrol eden uluslararası kurum Finansal Komisyon ile iş birliği yapan Verify My Trade (VMT) hizmet sertifikası için aylık 5.000 işlemi denetimden geçiriyor. Menkul kıymetler işlemi yapmaya ait sertifikaya da sahip olan Binomo, böylece yatırımcılarına endeksler, emtialar, hisse senetleri ve türev ürünler gibi hızlı hareket eden küresel finans piyasalarına erişim imkanı sağlıyor.

Binomo'daki işlemler Finansal Komisyonu'nun garantisinde

Herhangi bir sorunun çözümünde bağımsız ve tarafsız bir platform imkanı da sunan Finansal Komisyon, oluşturduğu Tazminat Fonu ile bir nevi sigorta poliçesi hizmeti sunuyor. Olası bir uyuşmazlık sırasında hızlı ve etkili bir soruşturma yürüten Komisyon, itiraz başına 20.000 EURO'ya kadar tazminat hakkı sunabiliyor. Finansal Komisyon'a başvurmadan önce [email protected] adresine durumu anlatan bir mesaj göndererek sorunuza yanıt alabilirsiniz. Unutmayın: Finansal Komisyon, ihtilafın yapıldığı tarihi takip eden 45 gün içinde ve ancak yatırımcı bu meseleyi doğrudan şirket ile çözmeye çalıştıktan sonra temyiz başvurusunu kabul eder.

Binomo'nun tabi olduğu düzenlemelere dair detaylara buradan ulaşabilirsiniz: https://binomo.com/information/regulation

