2020 filmleri nelerdir? 2020 yapımı en iyi filmler nelerdir? İzlenmesi gereken 2020 yapımı filmler nelerdir?

Film izlemek yediden yetmişe herkesin günlük işlerinden arta kalan vakitlerinde, eğlenceli ve hoş bir zaman geçirmek için yaptığı bir etkinlik. Özellikle koronavirüs ile birlikte evlerine kapanan milyonlarca insan, zamanının büyük bir bölümünü film izleyerek geçiriyor. Bu noktada en iyi film nedir arayışı söz konusu. Genellikle film seçilirken filmin IMDb puanı, oyuncuları, yönetmeni, kaç tane ödül aldığı vs. dikkat edilen hususlardan bazılarıdır. Bu noktada sıklıkla en iyi filmler nedir? sorusu birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Özellikle 2020 yılında yayına giren filmler büyük ilgi odağı olmaktadır. İşte izlerken mutluluğu, sevinci, hüznü, dramı ve daha birçok duyguyu son raddesine kadar hissedeceğiniz 2020 filmlerinin listesi…

İzlenmesi gereken en iyi 2020 filmleri

Film izlemek birçok insan tarafından gerek bireysel gerek ise aile veyahut arkadaşlarla birlikte yapılan en güzel aktivitelerden biridir. Binlerce yerli ve yabancı yapım arasından seçilen bir film ile zamanımızı kaliteli bir şekilde değerlendiririz.

Bu noktada, film arayışı içinde olan kişilerin aklına acaba hangi filmi izlesek diye bir soru takılabilir. Binlerce yapım arasından mutlak izlenmesi gereken en iyi filmleri bulmak zor gibi gözükebilir. Genel olarak oyuncuları, senaryosu, yönetmeni, IMDb puanı ve aldıkları ödüllerine bakılarak filmin iyi olup olmadığı anlaşılabilir. Hazırladığımız bu listede bu özelliklerin tümüne dikkat edilerek, sizi günlerce etkisi altında bırakacak filmlere yer verdik. Yeri geldiğinde mutlu olduğunuz yeri geldiğinde de hüzünlediğiniz bu filmler size izlerken düşündürecek düzeyde filmlerdir. Pek çok film eleştirmeni, oyuncu, yapımcı, senarist ve diğer kişiler tarafından da şiddetle tavsiye edilen 2020 filmlerine bir göz atalım.

1. Tenet

2020 yılında yayına giren Tenet filmi 7.6 IMDb puanıyla oldukça dikkat çekmektedir. Yönetmen Christopher Nolan tarafından çekilen film, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine ve Kenneth Branagh gibi oyuncuları içerisinde barındırmaktadır. Senaryosu da oldukça dikkat çeken film, olası bir dünya savaşını engellemek için casusluk yapan bir kahramanı anlatmaktadır.

2. Greyhound

Tom Hanks'ın başrolünde oynadığı Greyhound filmi 7.0 IMDb puanıyla hayranlarının karşısına çıkmaktadır. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci dünya savaşı sırasında uçsuz bucaksız sularda Alman deniz altıları ile mücadele eden müttefik güçlerini anlatmaktadır. Tom Hanks'ın yanı sıra Elisabeth Shue ve Stephen Graham da filmin oyuncuları arasındadır.

3. The Trial of the Chicago

The Trial of the Chicago 60'larda yaşanan gerçek bir olaydan esinlenerek Netflix tarafından hazırlanan bir filmdir. Film, o dönem yaşanan büyük şiddet olaylarını konu edinir. Yönetmen Aaron Sorkin tarafından çekilen filmin başrol oyuncuları ise Eddie Redmayne, Alex Sharp ve Sacha Baron Cohen'dır. Film aldığı 7.8'lik IMDb puanı ile de oldukça dikkat çekmektedir.

4. Enola Holmes

Enola Holmes, ünlü dedektif Sherlock Holmes'in kızkardeşidir. Enola henüz genç bir kızken annesi kaybolur. Annesini bulmak için abilerinden yardım isteyen Enola, herhangi, bir geri dönüt alamaz. Kendisi tek başına aramaya koyulan Enola, bu esnada Lord ile tanışır. Bu tanışma onun hayatını değiştirecektir. 6.6 IMDb puanlı Enola Holmes filminin başrol oyuncuları ise Millie Bobby Brown, Henry Cavill ve Sam Claflin'dir.

5. Run

Run filmi, annesi tarafından dış dünyadan soyutlanan genç bir kızı konu edinir. Genç kızın büyümesi ile annesini sorgulamaya başlaması olayları değiştirecektir. Sarah Paulson, Kiera Allen, Sara Sohn gibi oyuncuların olduğu film, Annes Chagantay tarafından çekilmiştir.

