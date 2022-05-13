Binance Terra Luna'yı attı mı? Binance Luna'yı borsadan çıkardı mı? Luna delist mi edildi? Kripto paralarda yaşanan çöküş devam ediyor. Bitcoin son bir kaç günde yaşanan çöküş ile birlikte bitcoin 27 bin dolar seviyesine kadar düştü. Yaşanan çöküş en çok da Terra Luna'yı etkiledi. Nisan başında 120 dolar seviyesini gören LUNA 0,00003 dolar seviyesine kadar düştü. Binance Luna'ya yönelik kararını açıkladı. Binance Luna'nın delist edildiğini işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Binance Terra Luna'yı attı mı? Binance Luna'yı borsadan çıkardı mı? Luna delist mi edildi? Kripto paralarda yaşanan çöküş devam ediyor. Bitcoin 70 bin dolar seviyelerine kadar çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak son bir kaç günde yaşanan çöküş ile birlikte bitcoin 27 bin dolar seviyesine kadar düştü. Yaşanan çöküş en çok da Terra Luna'yı etkiledi. Nisan başında 120 dolar seviyesini gören LUNA 0,00003 dolar seviyesine kadar düştü. Binance Luna'ya yönelik kararını açıkladı. Binance Luna'nın delist edildiğini işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Yatırımcılar endişe ile Luna'nın neden borsadan çıkarıldığını araştırmaya başladı.

Kripto para piyasalarında büyük kriz devam ederken Binance'dan Luna ile ilgili önemli bir hamle geldi. Kripto para yatırımıcılarını endişelendiren karar sonra piyasalar yeniden alevlendi. Daha önce pek çok kripto para analisti tarafından gelecek vadettiği belirtilen Terra Luna Binance'de delist edildi.

Binance Terra Luna'yı attı mı?

Kripto para borsaları arasında işlem hacmi en yüksek olan Binance'den Terra Luna hamlesi geldi. Nisan balında 120 dolar seviyesini gören LUNA hız kesmeden düşmeye devam etmesi yatırımcıları endişelendiriyor. 0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı 99.99'u aştı. Binance LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı ve işlemlerin durduğunu açıkladı.

Binance Luna'yı borsadan çıkardı mı?

Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.

Luna delist mi edildi?

Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı., Şu an sadece LUNA/BUSD çiftinde işlemlerin devam ettiği görülüyor. Binance ayrıca UST için de BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT paritelerinde spot işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Delist ne demek?

Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır.

Terra Luna nedir?

Terra ya da Terra Luna, bir kripto para birimi. Terra, sabit fiyatlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari (fiat) para birimlerine sabitlenmiş bir blockchain protokolüdür.

Protokolün geliştirilme sürecine ilk olarak 2018 yılının Ocak ayında başlandı. Resmi kullanımı ise 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi. 2022 yılı itibarıyla aralarında ABD Dolayı, Güney Kore Wonu, Euro gibi sayısız para birimine sabitlenmiş bir stablecoin (sabit fiyatlı coin) seçeneğine sahiptir.

Terra Luna, 11 Mayıs 2022 tarihinde algoritmik sabit kripto varlığıyla ilgili yaşadığı sorunlara bağlı olarak önemli bir düşüş yaşadı. Ayrıca kripto para biriminin henüz doğrulanmamış bir şekilde saldırıya uğradığı iddia edilmektedir. Sorun öncesinde 87 dolardan işlem gören Terra Luna, 11 Mayıs itibarıyla 0.54 dolara kadar düşüş gösterdi.