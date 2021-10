BİM, Rekabet Kurulu’nun verdiği ceza kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor

Rekabet Kurulu'nun fahiş fiyat nedeniyle zincir marketlere verdiği cezanın ardından en fazla ceza kesilen BİM, kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor. Rekabet Kurulu kararını 'tarihte görülmemiş ağır ceza' olarak niteleyen şirketin açıklamasındaki 'siyasi yönlendirme' ifadesi dikkat çekti.

Rekabet Kurulu, 5 büyük market ve 1 tedarikçiye yönelik fahiş fiyat nedeniyle idari para cezası verdi. 958 milyon 129 bin 194,39 lira ile en çok para cezası verilen BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

BİM'den yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat' iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir" denildi.

BİM, tarafından yapılan açıklamada şirketin enflasyonla mücadele konusunda en çok katkı sunan firmalardan biri olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, beş zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, ‘kartel' oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir.

‘Fahiş fiyat' iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.

BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu' olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.

BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye'de perakende sektörünün lideri olmuştur. ‘Yüksek kalite, düşük fiyat' şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65 bin çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.

BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.

BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz.”

