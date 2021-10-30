Web sitelerindeki içeriklerin yerleri, siteye girişte karşılaşılan tüm butonların, sayfa renklerinin ve diğer tüm site özelliklerinin web tasarım ile belirlenmesi mümkündür.

Hedeflediğiniz siteyi kurmak için, web tasarım ile site planlamasına, tasarım çalışmalarının yapılmasına ve bu tasarımların kodlamaya dönüşmesine ihtiyaç duyarsınız. Site kurmak için profesyonel web tasarımcılarla çalışabilir, ücretli veya ücretsiz temalar ile site kurulumuna dair girişimlerde bulunabilirsiniz.

Web Tasarım Paketleri

Web tasarım hizmeti alacağınız kurumlar tarafından, sitenizin özelliklerine bağlı olarak birbirinden farklı paketler arasında seçim yapmanız istenecektir. Tema seçimi, bant genişliği, web alanı boyutu, SEO alt yapısı, kullanılacak olan yazılım, SSL sertifikası, e- ticaret için Sanal Pos modülü, çoklu dil özelliği, size özel IP adresi gibi detaylar bulunmaktadır.

Site kurulumunda, uzun vadeli plan yapılması ve sektör araştırmalarına uygun temalarla yayın hayatına başlanması gerekmektedir. Her bir özelliğe bağlı olarak, profesyonel web tasarımı paketlerinde fiyatlar değişiklik göstermektedir. CrabsMedia müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek, güncel fiyatlar üzerinden web tasarım paketi satın alabilir ve sitenizin kısa süre içerisinde kurulmasını talep edebilirsiniz.

Web Tasarımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Web tasarım çalışmalarında, ziyaretçilerinize karışık gelmeyecek ve kolaylıkla site yapısına ayak uydurabilecekleri bir tasarıma imza atılması gerekiyor. Mobil cihazlardan girişlerde sorunsuz, SEO uyumlu görsellere sahip, site yapısıyla uyumlu alan adı bulunan, sadeleştirilmiş kodlara sahip, özgün içeriklerle desteklenen web tasarım önem teşkil etmektedir.

SEO Uyumlu Web Tasarım

Web sitenizde yayınlayacağınız içeriklerin, Arama Motoru Optimizasyonu için uyumlu görülmesi son derece önemlidir. SEO uyumuna sahip olmayan web siteleri, özgün içerikler yayınlasa dahi, aramalarda üst sıralarda yer alma imkanına sahip olmayacaktır.

Özgünlük, sitenin Google tarafından belirlenen kriterlere uygun olması, mobil uyumluluğa sahip olması gibi birçok detaya dikkat ederek, SEO uyumlu web sitesi oluşturulması gerekmektedir. Web tasarım alanında yeterli düzeyde bilgiye sahip değilseniz, Crabs Media güvencesiyle, kaliteli bir web sitesine sahip olabilirsiniz.

Kaliteli Web Tasarımın Özellikleri Nelerdir?

Web tasarım çalışmaları gerçekleştirilirken, sitenin kaliteli ve kullanışlı olmasını sağlayan birkaç temel özellik bulunmaktadır. Sitenizin ziyaretçiler açısından başarılı görülmesini sağlayacak olan web tasarım özellikleri şunlardır;

Son Teknoloji: Sitenin oluşturulması ve içeriklerine yönelik altyapının hazırlanması esnasında, güncel kodlar ve en yeni tasarım tekniklerinden yararlanılmalıdır. Html5 ile kodlama yapılması, sektöre uygun rakip analizlerinin detaylı bir şekilde yapılması, hızlı açılabilecek yapıda olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Sitenin oluşturulması ve içeriklerine yönelik altyapının hazırlanması esnasında, güncel kodlar ve en yeni tasarım tekniklerinden yararlanılmalıdır. Html5 ile kodlama yapılması, sektöre uygun rakip analizlerinin detaylı bir şekilde yapılması, hızlı açılabilecek yapıda olması göz önünde bulundurulmalıdır. Şık Tasarım: Sitenin kategori butonları, içeriklerin yer aldığı bölümler, sayfada kullanılan renkler, yazı karakterleri, yazı boyutları ve sayfadaki içeriklerin yerleştirildiği kısımlar özenle belirlenmelidir. Mobil cihazlardan ve bilgisayardan girişlerde uyumsuzluk, göze hoş gelmeyecek bir yerleşim veya renk seçimi belirlenmemesine dikkat edilmelidir.

Sitenin kategori butonları, içeriklerin yer aldığı bölümler, sayfada kullanılan renkler, yazı karakterleri, yazı boyutları ve sayfadaki içeriklerin yerleştirildiği kısımlar özenle belirlenmelidir. Mobil cihazlardan ve bilgisayardan girişlerde uyumsuzluk, göze hoş gelmeyecek bir yerleşim veya renk seçimi belirlenmemesine dikkat edilmelidir. SEO Uyumlu Site: Web sitenizin içerikler haricinde, ilk izlenim açısından güzel bir görüntü ortaya koyması yeterli değildir. SEO uyumlu içerik üreticileri tarafından yazılacak olan makalelerde, web sitenizin kalitesini yansıtacağınızı unutmamanız gerekmektedir. Amatör ve sizin hizmet vereceğiniz alanda başarılı içerikler üretemeyecek olan kişilerin içeriklerini yayınlamamanız önerilmektedir. Sitenizin ne kadar hoş bir görüntüye sahip olduğundan bağımsız şekilde, yapılan arama sonucuna uygun ve hedeflenen bilgiye ulaşılabilecek bir site tasarlanmalıdır. Sitenizde yer alan kategorilerin, yazıların ve görsellerin, aramayı yapan ve sitenize ulaşan kişiye net bir sonuç sunması gerekmektedir.

Web sitenizin içerikler haricinde, ilk izlenim açısından güzel bir görüntü ortaya koyması yeterli değildir. SEO uyumlu içerik üreticileri tarafından yazılacak olan makalelerde, web sitenizin kalitesini yansıtacağınızı unutmamanız gerekmektedir. Amatör ve sizin hizmet vereceğiniz alanda başarılı içerikler üretemeyecek olan kişilerin içeriklerini yayınlamamanız önerilmektedir. Sitenizin ne kadar hoş bir görüntüye sahip olduğundan bağımsız şekilde, yapılan arama sonucuna uygun ve hedeflenen bilgiye ulaşılabilecek bir site tasarlanmalıdır. Sitenizde yer alan kategorilerin, yazıların ve görsellerin, aramayı yapan ve sitenize ulaşan kişiye net bir sonuç sunması gerekmektedir. Kişisel Bilgi Gizliliği: Sitenizin kurumsal, blog veya tanıtım sitesi olması fark etmeksizin, ziyaretçilerden bilgi talebinde bulunması olumsuz etki yaratacaktır. Ziyaretçilerinizden, bir içeriği görüntülemek için kayıtolmasını istemeniz, form doldurmasını veya yorum yapmasını zorunlu tutmanız, sitenizden ayrılmalarına neden olacaktır. Ziyaretçi kaybetmemek ve içeriklerinizin, hedef kitleye sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için özgür bir alan yarattığınıza emin olmalısınız. Her sayfada ekranda farklı kayıt ve kişisel bilgi talep eden bölümlerin yer alması, ziyaretçilerinizin bunalmasına neden olabilir. Bu tarz durumları isteğe bağlı hale getirmeli, ziyaretçileriniz için herhangi bir zorunluluk öne sürmemelisiniz.

Sitenizin kurumsal, blog veya tanıtım sitesi olması fark etmeksizin, ziyaretçilerden bilgi talebinde bulunması olumsuz etki yaratacaktır. Ziyaretçilerinizden, bir içeriği görüntülemek için kayıtolmasını istemeniz, form doldurmasını veya yorum yapmasını zorunlu tutmanız, sitenizden ayrılmalarına neden olacaktır. Ziyaretçi kaybetmemek ve içeriklerinizin, hedef kitleye sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için özgür bir alan yarattığınıza emin olmalısınız. Her sayfada ekranda farklı kayıt ve kişisel bilgi talep eden bölümlerin yer alması, ziyaretçilerinizin bunalmasına neden olabilir. Bu tarz durumları isteğe bağlı hale getirmeli, ziyaretçileriniz için herhangi bir zorunluluk öne sürmemelisiniz. Dikkat Çekici Detaylar: Web sitenize giren kişilerin, siteye ulaşmanızı sağlayan yazı veya diğer türdeki içeriklere odaklı olduğu bir süreç yaşanacaktır. Aradıkları konunun sonucuna ulaştıktan sonra, sitede gezinmeye devam etmelerini sağlayacak, farklı konularla karşılaşmalarını sağlamalısınız. Sayfanın, ana içeriği olumsuz etkilemeyecek şekilde yerleştirilmiş bölümlerinde farklı içeriklere yer verebilirsiniz. Bu sayede, ziyaretçinin aradığı içeriğe ulaştıktan sonra diğer içeriklere göz gezdirmesini sağlayabilirsiniz. Örnek olarak haber sitelerinde bir haberin detaylarını okurken, konu sona erdiğinde alt kısımda yeni bir haberin başlığıyla karşılaşıyorsunuz. Bu sayede eğer o haberin ilginizi çekerse, sitede kalma sürenizi uzatabiliyor ve daha fazla içeriği inceleyebiliyorsunuz.

Web sitenize giren kişilerin, siteye ulaşmanızı sağlayan yazı veya diğer türdeki içeriklere odaklı olduğu bir süreç yaşanacaktır. Aradıkları konunun sonucuna ulaştıktan sonra, sitede gezinmeye devam etmelerini sağlayacak, farklı konularla karşılaşmalarını sağlamalısınız. Sayfanın, ana içeriği olumsuz etkilemeyecek şekilde yerleştirilmiş bölümlerinde farklı içeriklere yer verebilirsiniz. Bu sayede, ziyaretçinin aradığı içeriğe ulaştıktan sonra diğer içeriklere göz gezdirmesini sağlayabilirsiniz. Örnek olarak haber sitelerinde bir haberin detaylarını okurken, konu sona erdiğinde alt kısımda yeni bir haberin başlığıyla karşılaşıyorsunuz. Bu sayede eğer o haberin ilginizi çekerse, sitede kalma sürenizi uzatabiliyor ve daha fazla içeriği inceleyebiliyorsunuz. Hızlı Menü Kullanımı: Web sitenizde yer verdiğiniz tüm kategoriler, iletişim panelleri, S.S.S. bölümü, menüler, ana sayfa ve sosyal medya hesaplarının butonlarına kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Sayfanın farklı bölgelerinde, bulunması son derece zor şekilde yerleştirilmiş olan menü ve butonlar yerine, pratik bir menü tasarımı bulunan siteye sahip olmak çok daha olumlu sonuç verecektir. Ana sayfanıza kolaylıkla ulaşılabilir olması gerekmektedir. Diğer kategorilerinize geçişlerde veya bir içerikten diğerine geçişte ziyaretçiye tasarımınızla yardımcı olmalısınız.

Web sitenizde yer verdiğiniz tüm kategoriler, iletişim panelleri, S.S.S. bölümü, menüler, ana sayfa ve sosyal medya hesaplarının butonlarına kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Sayfanın farklı bölgelerinde, bulunması son derece zor şekilde yerleştirilmiş olan menü ve butonlar yerine, pratik bir menü tasarımı bulunan siteye sahip olmak çok daha olumlu sonuç verecektir. Ana sayfanıza kolaylıkla ulaşılabilir olması gerekmektedir. Diğer kategorilerinize geçişlerde veya bir içerikten diğerine geçişte ziyaretçiye tasarımınızla yardımcı olmalısınız. Site Açılma Hızı: Web sitelerinin, ziyaretçinin internet hızından bağımsız bir şekilde yavaş açılıyor olması son derece önemli bir problemdir. Ziyaretçiler tarafından, aranan bilginin ve içeriklerin bulunması için girilen sitelere kolayca ulaşılabilir olması gerekmektedir. Eğer web sitesine ulaşma konusunda sorun yaşanıyorsa, uzun süre beklenmesine rağmen çok yavaş bir açılma süreci bulunuyorsa, ziyaretçi kaybı yaşarsınız. Kaliteli web tasarımın en önemli özelliklerinin başında, sayfalar arasındaki geçişlerde hızlı olması ve her cihazda kolaylıkla açılabilir olması gelmektedir.

Profesyonel Web Sitesi Kuran Firmalar

Türkiye'de yayınlarınızı Türkçe dilinde veya istediğiniz diğer dillerde yapabileceğiniz web sitesine sahip olmak için, profesyonel firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Hangi amaçla web sitesi açmak istediğinizi belirttiğinizde, site kurulumuyla ilgili özel tarifelere ulaşmanız sağlanacaktır. İnternetten oyun oynanmasını sağlayan oyun siteleri, tanıtım siteleri, online satışa uygun web siteleri, haber siteleri, chat siteleri, kurumsal web siteleri, blog siteleri ve forum siteleri kurabilirsiniz.

Web site çeşitlerine göre, firma tarafından sitenizin nasıl bir tasarıma sahip olması gerektiğiyle ilgili genel bir planlama yapılacaktır. Oyun sitesi temasıyla, blog sitesi kurulması uygun olmayacağı için, planlama sürecinden önce net bir karar vermiş olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, uzun vadeli bir planlama olmaksızın sitenizi büyük kitlelere ulaştırmanız son derece düşük bir ihtimale sahip olacaktır.

Çok sayıda site açarak adsense geliri elde etmek istediğini belirterek profesyonel firmalara başvuran kişilere blog sitesi açmaları öneriliyor. İnternetten satış yapmak isteyen kişilere ise e- ticaret sitesi açması, çeşitli satış platformlarında hesap oluşturması öneriliyor. Tamamen müşterinin amacına uygun şekilde site planlaması ve isteğine yönelik site tasarımı yapılması gerekmektedir.

Web sitesi kurulumu, SEO çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sosyal medya danışmanlığı için CrabsMedia ile görüşebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda müşterisinin web sitesi taleplerini karşılayan uzman ekip tarafından kısa süre içerisinde site tasarımı yapılmaktadır. Hayalinizdeki web sitesine ulaşmak için, bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren firmalarla iletişime geçmeniz öneriliyor. Sitenizin görünümü, içeriklerin nasıl bir yapıya sahip olmasını istediğiniz, SEO uyumlu içerik talepleriniz için proje oluşturulacak ve ücret belirlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.