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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı?

Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı?

Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı? Döviz kurunda yaşanan düşüş ile birlikte araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi geldi. Benzin ve motorine (mazot) dev indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamada benzine 1 lira 63 kuruş, motorine ise 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. Ancak indirim pompa satış fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

23 Dakika Önce
2021-12-23 17:33:01
Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı?

Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı? Döviz kurunda yaşanan düşüş ile birlikte araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi geldi. Benzin ve motorine (mazot) dev indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamada benzine 1 lira 63 kuruş, motorine ise 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. Ancak indirim pompa satış fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

Milyonlarca kişi döviz kurlarında yaşanan yüzde 40'a yakın düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımasını bekliyordu. Döviz kurlarında yaşanan artış sonrasında akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Benzin ve motorin fiyatı 10 lirayı aşarak rekor kırmıştı. Dolar kurunda yaşanan geri çekilme sonrası akaryakıta indirim de geldi.

Benzin ve motorine (mazot) dev indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı?

Söz konusu indirimler pompa satış fiyatına yansımayacak. İndirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak. İndirimler ÖTV marjını geçtiği anda pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzin ve mazot ne kadar?

Benzinin litresi Ankara'da 11,66 TL, İstanbul'da 11,61 TL ve İzmir'de 11,68 TL'den satılıyor.

Motorinin litresi Ankara'da ortalama 11,53 TL, İstanbul'da 11,47 TL ve İzmir'de 11,55 TL'den satışa sunuluyor.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem. Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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