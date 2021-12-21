Benzin ve motorine büyük indirim kapıda? Benzin ve motorin (mazot) ne kadar indirim gelir? Döviz kurlarında son aylarda yaşanan yukarı yönlü hareket ile akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası dövize endeksli TL mevduatı sistemi açıklaması ile dövizde yüzde 30'dan fazla değer kaybı yaşandı. Peş peşe gelen zamlarla bunalan araç sahipleri şimdi gelecek büyük akaryakıt indirimini bekliyor. Peki benzine ve motorine (mazot) kaç TL indirim gelir?

Benzin ve motorine büyük indirim kapıda? Benzin ve motorin (mazot) ne kadar indirim gelir? Döviz kurlarında son aylarda yaşanan yukarı yönlü hareket ile akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası dövize endeksli TL mevduatı sistemi açıklaması ile dövizde yüzde 30'dan fazla değer kaybı yaşandı. Peş peşe gelen zamlarla bunalan araç sahipleri şimdi gelecek büyük akaryakıt indirimini bekliyor. Peki benzine ve motorine (mazot) kaç TL indirim gelir?

Türkiye enerjide dışa b ağımlı bir ülke ve enerji ürünlerini dolar ile yurt dışından alıyor. Dolayısıyla dolarda yaşanan tırmanış doğrudan vatandaşa zam olarak yansıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile dolardaki havayı tersine çevirdi. Dolar 1 günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Dolardaki ani düşüş sonrası araç sahipleri benzin ve motorine ciddi oranda indirim yapılmasını bekliyor.

Benzin ve motorine büyük indirim kapıda?

Döviz kurlarında yaşanan gerileme ile benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirimleri beraberinde getirecek. Son haftalarda 10 TL sınırını aşan benzin ve motorine 2 TL ile 3 LT arasında bir indirim yapılabilir.

Benzin ve motorin (mazot) ne kadar indirim gelir?

Döviz kurlarında yaşanan yüzde 30'dan fazla değer kaybı akaryakıt ürünlerine de yüzde 30 oranında indirim olarak yansıyabilir. İlşerleyen günlerde araç sahiplere gelecek indirime hazırlıklı olmalıdır.

Dolar düştü zam iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

Erdoğan açıkladı dolar balonu söndü

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.