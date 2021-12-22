Benzin ve mazot (motorin) indirimi iptal mi? Benzin ve motorin indirimi yapılmayacak mı? Akaryakıtta indirim olmayacak mı? Döviz kurlarında yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt (benzin-motorin) litre satış fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyordu. 2 TL'ye kadar indirim yapılması beklenirken indirimlerin satış fiyatına yansımayacağı öğrenildi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş da yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarında iyi bir indirim beklendiğini belirtmişti. Ancak akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim yapılmayacak.

Benzin ve mazotta indirim bekleyen araç sahipleri yaşanan son gelişme ile şaşırdı. Peş peşe gelen zamlarla iyice bunalan vatandaşlar dolar kurunda yaşanan gerilemenin ardından benzinde ve mazotta ciddi oranda indrim bekliyordu. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ÖTV'ye yansıyacak. Bu gelişmeden sonra araç sahipleri Benzin ve mazot (motorin) indirimi iptal mi? Akaryakıtta indirim olmayacak mı? sorusunu sormaya başladı.

Benzin ve mazot (motorin) indirimi iptal mi?

Döviz kurunad yaşanan yüzde 30'a yakın değer kaybı en çok araç sahiplerini sevindirdi. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarının düşmesini bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile dolardaki havayı tersine çevirdi. Dolardaki ani düşüş sonrası araç sahipleri benzin ve motorine ciddi oranda indirim yapılmasını bekliyor. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Akaryakıtta indirim olmayacak mı?

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek. İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, Lpg'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

2 liranın üstünde indirim bekleniyordu

Döviz kurlarında yaşanan gerileme ile benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirimleri beraberinde getireceği düşünülüyordu. Son haftalarda 10 TL sınırını aşan benzin ve motorine 2 TL ile 3 LT arasında bir indirim yapılabileceği tahmin ediliyordu.

EPGİS Başkanı "indirim gelecek" demişti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.