Bakan Kurum: TOKİ dünya rekoru kırmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. TOKİ çalışanlarına hitap eden Bakan Kurum, 'Bugün dünyada TOKİ gibi bu kadar çok sayıda konut üreten başka hiçbir kamu kuruluşu yoktur. Bu anlamda rekor kırılmıştır. Bu rekoru da sizler kırdınız. 20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık, duasını aldık.' dedi. Bakan Kurum, bir zamanlar Türkiye'de milletin önünden dahi geçmesine izin verilmeyen, şehrin en değerli yerlerini millet bahçeleri yaparak millete kazandırdıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla iftar programına katıldı.

“823 şantiyemizdeki 70 bin emekçi kardeşimizi buradan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.” diyerek sözlerine başlayan Bakan Murat Kurum, Sincan TOKİ proje alanının ayrı bir önemi olduğunu belirterek, “Çünkü bundan tam 9 ay önce, Temmuz 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bir hız ve yöntemle TOKİ'mizin ürettiği bir milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini buradan, bu mekândan gerçekleştirdik. Büyük bir coşkuyla, heyecanla, mutlulukla; ülkemizin 7 bölgesine bağlanarak binlerce kardeşimizin anahtarlarını buradan teslim ettik. Siz değerli işçi kardeşlerimizle bu tarihi ana şahitlik ettik.” şeklinde konuştu.

“Bizim inancımızda işçinin hakkı, alın teri kuramadan verilir”

Ramazan'ı “Diğer birçok güzel hasletin yanı sıra paylaşmak, hak ve hukuku gözetmek, emek ve alın teri demek” olarak tanımlayan Bakan Kurum, “Bizim inancımızda işçinin hakkı, alın teri kurumadan verilir. Yine bizim medeniyetimizde ‘Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir.' anlayışı vardır. Bu nedenle çalışmak, en helal geçim ve kazanç vasıtası olarak görülmüştür.” diye konuştu.

Çevre ve şehircilikten sanayiye, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, tarımdan bilişime kadar tüm alanlarda üretimin bir numaralı unsurunun“emek” olduğunu belirten Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sizlerin emekleri büyük Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin, dev eserlerinin en büyük gücüdür. Bugün yapılan her bir anıt eseri, atılan her büyük adımı, kazandırılan her büyük yatırımın altında sizlerin, siz değerli emekçi kardeşlerimizin alın teri, el emeği, göz nuru vardır. Sizlerle birlikte şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışıyor, üretiyor, hep birlikte el ele gönül gönüle güçlü bir ülke inşa ediyoruz.”

“Son 3 yılda TOKİ'mizin konut üretim sayılarını hep birlikte artırdık”

Özellikle son 3 yılda TOKİ'nin konut üretim sayılarını hep birlikte artırdıklarını ve faaliyet alanlarını hep birlikte genişlettiklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Çalışmalarımızı; sosyal konut üretimi, kentsel dönüşüm projeleri, tarihî alanların ihyası, yeni sanayi alanları üretimi, millet bahçeleri, afetler sonrası konut ve sosyal donatı üretimi ve yurtdışında konut yapımı gibi 7 farklı alanda yürütüyoruz.” dedi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

“Bundan tam 20 yıl önce ‘Bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın, kimse umutsuz ve çaresiz olmasın' dedik. Evini yapıp yuvasını kurup anahtarlarını verelim, yıllarca ihmal edilmiş bu milleti biz mutlu edelim istedik.Tüm şehirlerimizde binlerce kardeşimizin huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı yeni cazibe merkezleri inşa ettik. Bu anlayışla 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemizdeki konutlarımızın tamamının inşaatları harıl harıl devam ediyor. İnşallah 2023 yılında tüm konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

“20 yılda 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık”

TOKİ eliyle yaklaşık 5 bin şantiyede, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştıklarını, Türkiye'ye yaklaşık 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, “Bugün dünyada TOKİ gibi bu kadar çok sayıda konut üreten başka hiçbir kamu kuruluşu yoktur. Bu anlamda rekor kırılmıştır. Bu rekoru da sizler kırdınız. 20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık, duasını aldık. İşte bu duaları da sizlerle işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle birlikte aldık.

Sizlerin kar kış demeden, soğuk-sıcak demeden, gece gündüz bilmeden inşa ettiği evler bugün nice yavrumuza sıcak yuva oldu. Terörden temizlenen yerlerde huzur dolu evleri sizlerle inşa ettik. Deprem riski taşıyan bölgelerdeki sağlıksız yapı stoklarını birlikte temizleyip onlara güvenli konutları yine birlikte sunduk.” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin önünden dahi geçmesine izin verilmeyen yerleri millet bahçesi yaptık”

Bir zamanlar Türkiye'de milletin önünden dahi geçmesine izin verilmeyen, şehrin en değerli yerlerini millet bahçeleri yaparak millete kazandırdıklarının altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Edirne'den Hakkâri'ye, Siirt'ten Konya'ya kadar kurduğumuz tüm millet bahçelerinde; Diyarbakır Sur'dan İstanbul Fikirtepe'ye, İzmir Bayraklı'dan Elazığ Abdullah Paşa'ya kadar inşa ettiğimiz tüm konutlarda; Ankara'dan Samsun'a, Karabük'ten Rize'ye kadar hayata geçirdiğimiz tüm kentsel dönüşüm çalışmalarımızda sizlerin alın teri var. Ben şu anda karşımda olan siz kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyoruz, Allah hepinizden razı olsun.”

Bakan Kurum örnek daireyi gezdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından Sincan TOKİ konutlarında yer alan örnek daireyi gezdi, TOKİ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. .