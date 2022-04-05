ATAK, Filipinler'de uçacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATAK helikopterinin ilk yurt dışı teslimatının yarın yapılacağını açıkladı.

Türk savunma sanayii gurur günlerinden birini daha yaşıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin yurt dışında ilk teslimatı Filipinler'e yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, ATAK helikopterinin yarın Filipinler'e teslim edileceğini açıkladı.

ATAK helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

ATAK alımı için 36 sözleşme imzalandı

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.

Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler'in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.

TRTHaber .