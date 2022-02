Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarında yeni indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mart 2022'de TOKİ konutlarına ilişkin yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temalı istişare toplantısı, Bakan Murat Kurum ve bakan yardımcıları ile üst düzey yöneticilerin katılımıyla başladı. İki gün sürecek toplantının açılışında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık çalışmalarıyla ilgili genel değerlendirmede bulundu.



300 MİLYAR LİRALIK YATIRIM



Bakanlığın 50 bin personeliyle, pandemi, sel, yangın, afet demeden gösterdiği fedakarlıklar nedeniyle gurur duyduğunu belirten Bakan Kurum, “3.5 yılık süreçte birçok afet yaşadık. Sizlerle birlikte, ülkemizin kuzeyinde sellerle, taşkınlarla mücadele ettik. Ülkemizin güneyinde yangınla, diğer bölgelerinde kuraklık sonucu ortaya çıkan afetlerle, sorunlarla mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, 81 ilimizin tamamındaydık. 350'yi aşkın ziyaret gerçekleştirdik. Yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, 13 bin kalem çevre ve şehircilik yatırımını hep birlikte başlattık" dedi.



AFET SAYISINDA 3 KAT ARTIŞ



Toplantının teması olarak belirlenen vizyonun, '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi' ve 'Yeşil Kalkınma Devrimi' olduğunu açıklayan Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının, hayatımızda ve şehirlerde derin etkiler bırakmaya başlayıp, küresel bir krize dönüştüğünü söyledi. Artık görülmemiş seller, yüzlerce farklı noktada orman yangınları, dev tayfunlar, kasırgalar, hortumların can almaya başladığını anlatan Kurum, “Ülkemizde 2000'li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında, 60'lı yıllara göre 3 kat artış yaşandı" dedi.



İKLİM KRİZİNİN ÖRNEKLERİ



Konya'daki obruk sayısının her gün arttığını, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan seller, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemini örnek gösteren Bakan Kurum, “İklim değişikliğinin ülkemizdeki olumsuz etkilerinden sadece birkaçı. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi. Çünkü iklim krizi, balıkçılıktan tarıma, şehir yaşantısından tedarik zincirlerine kadar her alanda etkilerini göstermektedir" diye konuştu.



YEŞİL KALKINMADA 12 HEDEF



2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi noktasında adımların kararlılıkla atıldığını belirten Bakan Kurum, önümüzdeki dönemde hedeflenen 12 maddeyi şöyle sıraladı:



“Ekolojik, doğal sermayemizi koruyarak güçlendireceğiz. Yeşil inovasyonu, yeşil teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracağız. Bilim ve sanayide, düşük emisyonlu, yeşil endüstriyel üretimi artıracağız. Enerjide, temiz enerji tekniklerini ve yenilenebilir enerji sistemlerini var gücümüzle destekleyeceğiz. Şehircilikte, arazi kullanımı noktasında titiz davranacağız. Yani bir gayrimenkul geliştirmede, öncelikle daha önce imara açılmış alanların kullanım oranını artıracağız. Tarım alanlarını koruyacağız. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını her zamankinden daha da yüksek noktaya taşıyacağız. Şehircilikte, tüm imar planlarında yeşil alan kullanımını maksimum seviyeye çıkaracağız. Kentsel tüketimin ve atıkların azaltılmasını sağlayacağız. Üretimde; geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik edeceğiz. Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Mevcut binaların yeşile dönüştürülmesi çok önemli. Yeşil çözümlü yeni bina tasarımları geliştirilmesi çok değerli. Özellikle bina yer seçiminde etkinliği, verimliliği geliştireceğiz. Binalarda su verimliliği çözümlerini, yeşil inşaat malzeme ve teknolojilerinin kullanımını en yüksek seviyeye çıkaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız etkin müzakereler sonucunda, uluslararası kuruluşlarla bir mutabakata vardık."



3 MİLYAR 157 MİLYON DOLARA KAYNAK



Açıklanan 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini hatırlatan Bakan Kurum, “Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacağız. Bu ay Konya'da, İklim Şurası'nı gerçekleştireceğiz. Orada yenilenebilir enerjideki başarılarımızı artırmanın yollarını arayacak, tarım, sanayi ve ticaretten sağlık ve kültüre, ar-ge yatırımlarına kadar her alanda yeni kararlarımızı alacağız" diye konuştu.



SIFIR ATIKTA 24.2 MİLYON TON GERİ DÖNÜŞÜM



Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin son verilerini açıklayan Bakan Kurum, “24.2 milyon ton geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye kazandırdık. Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağladık. Yani ülkemize en az 2 bin tam donanımlı okul kazandırdık. 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. Türkiye Çevre Ajansı'mız Depozito Yönetim Sistemi uygulamalarımızı 1 Ocak 2022 itibarıyla başlattık. Vatandaşımızın depozito iade makinelerine bıraktığı her bir dönüştürülebilir atık, ülkemize ekonomi olarak, istihdam olarak geri dönecek" dedi.



TÜM GAZLARDA YÜZDE 25 AZALMA



Ülke genelinde, havayı kirleten tüm gazlarda yüzde 25'i aşan oranda azalma sağladıklarını açıklayan Bakan Kurum, buna göre Türkiye'nin havasının geçen yıllara göre yüzde 25 daha temiz olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 68 milyon metrekare büyüklüğe sahip 423 millet bahçesini projelendirdiklerini ve 125'ini tamamlandıklarını kaydeden Kurum, millet bahçelerini iklim değişikliğiyle mücadeledeki en değerli çalışmalardan biri olarak gösterdi. Kurum, korunan alan büyüklüğünü ise yüzde 9.6'dan yüzde 11.9'a çıkardıklarını ve OECD ortalaması olan yüzde 17'nin hedeflendiğini söyledi.



SALDA VE DİĞER GÖLLERDEKİ ÇALIŞMALAR



Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nden örnek veren Bakan Kurum, “Dünya Harikası Salda Gölü ve çevresinde tıpkı Marmara Denizi gibi çevre koruma projesi başlattık, ÖÇK alanı ilan ettik. Artık bugün araçlar Salda'da gölün kıyısına inemiyor. Çöp yığınları artık yok. Göl çevresinde bütün kaçak yapıları yıktık. Gölümüzün su kalitesini iyileştirecek adımlarımızı attık. Salda Gölü'ne hiçbir atık su bırakılmamasını sağlayacak yatırımları yapıyoruz ve Salda çevresinde ahşap yapılarla vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını yine oradaki halkımızın yöresel ürünlerini sergileyebileceği satış ünitelerini yapmak suretiyle Salda'mızı eskisinden çok daha güzel hale getirdik" dedi.



Bakan Kurum, bu tür çalışmaların şimdi Beyşehir, Mogan ve Van göllerinde de yapıldığını, dip çamuru ve hayalet ağların temizlendiğini, su seviyesi, kalitesi ve balık sayısının artırıldığını dile getirdi. Kurum, Ayder ve Uzungöl'ün ve tüm doğal alanların güzelliğini koruyacak adımları da tek tek attıklarını kaydetti.



1.1 MİLYON SAĞLIKLI YUVA



Kentsel Dönüşüm Seferberliği'nde 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, sahada inşası devam eden 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut olduğunu da anlatan Bakan Kurum, "Bundan tam 20 yıl önce, istedik ki bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın. Kimse umutsuz ve çaresiz olmasın. Yıllarca ihmal edilmiş bu milleti biz mutlu edelim. Evini yapıp, yuvasını kurup, anahtarlarını verelim. TOKİ'mizle yaklaşık 5 bin şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık, milletimize tam 1.1 milyon sağlıklı yuva kazandırdık" dedi.



TOKİ KONUTLARINDA YENİ İNDİRİM MÜJDESİ



Sadece 2021 yılında 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını açıklayan Bakan Kurum, 2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ'nin payını yüzde 14'e yükselttiklerini kaydetti. Vatandaştan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını belirten Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.



81 İLE TARİHİ MEYDAN PROJESİ



Yüzlerce yıllık tarihi ve yüksek mimari değer taşıyan evler, dükkanlar ve meydanlarla ilgili de bugün 45 il ve ilçelerinde 80 tarihi meydan ihya projelerinin başlatıldığını açıklayan Bakan Kurum, bu kapsamda 81 il ve ilçelerinde bir meydan oluşturulacağını söyledi. Kurum, Konya'da Yeni Mevlana Meydanı, Bursa'da Ulu Cami'yi de içine alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye ve çevresi, Ankara Hergelen Meydanı, Erzurum Tarihi Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Cami, Kastamonu Nasrullah Cami çevresi, Zonguldak, Bitlis, Muş, Kütahya, Isparta, Bingöl ve Kayseri'de yenileme projelerinin sürdüğünü anlattı.

.