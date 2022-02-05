Google depremleri önceden haber verebilecek teknolojiye sahip

Google depremleri önceden haber vererek kullanıcıların önlem almasını sağlıyor. Bu sistemin birçok kişinin hayatını kurtarmakta önemli rol alacağı tahmin ediliyor.

Google depremleri önceden haber veren sistemler geliştiriyor. Android telefon kullanıcıları özellikle son dönemlerde Google platformunun hayat kurtarma potansiyeli yüksek olan bir uygulaması ile karşılaştı. Bu uygulama Antalya'da başarısını gösterdi. Burada gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı henüz hissedilmeden önce kullanıcılar uyarı almıştı.

Google Android deprem uyarıları sistemi ile birlikte Android kullanıcıları önceden deprem haberi alabiliyor. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Google deprem olacağını önceden nasıl tahmin edebiliyor. Aslına bakacak olursak sistem sanıldığı kadar karmaşık değil.

Android platformunun içerisinde yer alan deprem uyarı sistemi cihazlarda bulunan ivmeölçerler ile birlikte çalışıyor. Herhangi bir bölgede sallantı hissedildiği andan itibaren bu sallantı hakkında tüm veriler Google merkezine gönderiyor. Google bulut servislerine gönderilen tüm bu veriler hızlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Şarja takılı veya sabit Android cihazlar ile ilgili veriler kullanılıyor. Bunun dışında hareket halindeki akıllı telefonların verileri elbette değerlendirme içerisine alınmıyor. Gün içerisinde akıllı telefonunu kullanan kişiler onun sürekli sarsılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle Google sabit duran cihazları tercih ediyor. Bu cihazlarda yer alan ivmeölçerler, sismometre olarak çalışıyor.

Dünya çapında birçok büyük deprem yaşandı. Önümüzdeki yıllarda bu depremlerin artarak devam edeceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul depremi bile Türkiye'de çok büyük bir yıkıma neden olabilir. İşte tam da bu nedenle Google deprem servisi büyük bir öneme sahip. Gelen son detaylara göre Google ve AFAD işbirliği yapıyor.

Kullanıcılar deprem ile ilgili bildirim aldıktan sonra AFAD internet sitesinde yönlendirilecek. Böylece deprem hakkında daha detaylı bilgi almak mümkün olacak.

Kaynak: cnnturk.com .