Bakan Kirişçi açıkladı: Ucuz et satışı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı.' dedi.