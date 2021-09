Ay sonuna elinizde para kalırsa!

Memur da esnaf da emekli de ay sonunu getirebilmenin yollarını ararken elinde avucunda kalacağını hesapladığı küçük miktarları da 'nasıl değerlendirmeliyim' düşüncesinde...

Hemen herkes ay sonunu getirebilmek, temel ihtiyaçlarını temin edebilmek için gayret gösteriyor.Bugün memur da esnaf da emekli de kendi bütçesini aldığı maaş ya da geliriyle kıyaslayarak ayarlama gayretinde.

Finans piyasası uzmanları ise vatandaşa "birikim" önerisi yaparken bu durumu baz almaktalar.

“Bütçemi zar zor denkleştiriyorum nasıl birikim yapabilirim ki?” diyenler yoğunlukta. Ama elinde avucunda bir miktar kalanlar, daha doğrusu artıranlar, da birikim adına ileriye dönük plan içerisindeler.

Birikim sözkonusu olduğunda en yanlış kanaatlerden birisi ise, " Ay sonunda elimde para kalırsa birikim yaparım" düşüncesi...

Peki bu durumda küçük yatırımcı olarak değerlendirebileceğimiz kişiler neler yapmalı gelin isterseniz ona bakalım:

Birikim için yol haritası çıkarmak

Ekonomistlerin değerlendirmesine göre; hemen herkes belli bir birikime sahip olmak niyetinde. Bu kişilerin geleceği için olmazsa olmazlardan. Seyahat etmek, kendi işinin sahibi olmak, hayallerinin evini satın almak, emekliye ayrılmak gibi...Bu durum karşısında öncelikle ne için birikim yapacağımıza karar verip kendimize bir hedef belirleyebilmemiz önemli. Bunu yaparken de uzman tavsiyesi göz ardı edilmemeli. Bir yol haritası çıkarılmalı.Hangi harcamaları nasıl ve ne derece yapacağınız hususunda fikir edinmek önemli.

Bütçenin iyi ayarlanması

Birimik düşünen kişilerin önceliğidir bütçe ayarlaması.Aslında her işin başı bütçe yapmaktan geçiyor. Gelirimiz her ay nereye gidiyor, zorunlu harcamalar gelirimizin yüzde kaçını oluşturuyor, neye ne kadar harcıyoruz bilmek için düzenli olarak bütçe yapılmalı. Paramızı yönetebileceğimiz gibi gerçekçi bir birikim planı da çıkarabilmeliyiz. İstek ve ihtiyaç harcamalarını ayırıp, gereksiz harcamaları azaltmak önemli metod. Her bir harcama kalemine sınır koyabiliriz. Mümkünse gelirimizi artırma yollarını da araştırabiliriz



Belli bir oranı kanalize etmek

"Elimde para kalırsa ayırabilirim" derken aynen temel ihtiyaçmış gibi ilk önceliğiniz belli oranı baştan ayırabilmek.

Birikimi sona ya da şansa bırakmadan bütçe planına dahil etmek, bunu her ay düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapabilmek finansal sağlık göstergesi. Gelirimize, yaşam tarzımıza, hayat koşullarımıza göre belirli bir yüzdeyi birikim için ayırıp, bütçemizi de kalan tutar üzerinden oluşturabiliriz.

Hesap açma düşüncesi

Tasarrufun ve birikimin büyüğü, küçüğü olmaz...Birikimleri el altında tutmak, her an harcama riskini de beraberinde getirmekte. Ayrı bir birikim hesabı açarak paramızı bu hesapta tutabiliriz. Üstelik bu hesaplar vade, fon, hisse senedi gibi tercihlerle paramızı da çalıştırmaktadır. Vereceğimiz bir talimatla belirlediğimiz tutarın maaşımızdan, hesabımızdan kesilerek her ay düzenli olarak bu hesaba otomatik bir şekilde aktarılmasını sağlamak sizin elinizde.

Beklenmedik birikime kapı aralamak

Vergi iadesi gibi prim ve harcırah gibi bazı özel durum ve zamanlarda verilen ve maddi karşılığı olan çekler, satılan eski bir eşya, yapılan ek bir iş hep birer ekstra olarak değerlendirilir. Bunlar gibi hesapta olmayan bir gelir kaynağını teşkil eder. Bu küçük birikimlere dokunulmamalı. Yakınlarınızdan gelen küçük maddi gelirler de bu eksende değerlendirilebilir.

Bankaların tüketicilere çok farklı miktar ve beklenti ile sundukları birikim hesapları var. Bunlardan ziyade döviz ve altın gibi küçük birikimlerin de yastık altında tutulmasından ziyade belli bir finansman ekseninde ttulması önerilebilir.Siz ya da aile bireyleriniz adına finansal kurumlarda küçük hesaplarla elinizdekileri değerlendirebilirsiniz."Damlaya damlaya göl olur" atasözüne binaen az da olsa küçük birikimlerin değerlendirilmesi ileride işinize yarayabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.