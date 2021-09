The Matrix-4 filminden ilk fragman geldi!

The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminin ilk fragmanı yayınlandı. 22 Aralık'ta vizyona girecek The Matrix 4 filminde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor