DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan bir gemi, deniz trafiği aksamadan yeniden yüzdürüldü
Ay sonuna elinizde para kalırsa!
The Matrix-4 filminden ilk fragman geldi!
FETÖ'den aranan firari eski hakim çift yakalandı
Amerikan basınından Taliban iddiası
Borsa günü yükselişle tamamladı
Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
TFF'de kritik zirve; Şenol Güneş gidiyor mu?
Ahnuş: Tüm partilerle çalışmaya hazırız
Bakanlıktan marketlerde fahiş fiyat denetimi
MNG Kargo BAE'li şirkete satılıyor
İstanbul Valiliği aşı karşıtı eyleme izin verdi
Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı
Türkiye Sigorta’da 1. yıl heyecanı

TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Matrix-4 filminden ilk fragman geldi!

The Matrix-4 filminden ilk fragman geldi!

The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminin ilk fragmanı yayınlandı. 22 Aralık'ta vizyona girecek The Matrix 4 filminde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor

22 Dakika Önce
2021-09-09 19:07:00
The Matrix-4 filminden ilk fragman geldi!

Tüm dünyada ilgi uyandıran The Matrix üçlemesi 2003 yılında kafa karıştırıcı bir sonla bittikten 18 yıl sonra dördüncü bir filmin olacağı tahmin edilemezdi. Fakat yıllarca süren söylentiler, spekülasyonlar ve beklentilerden sonra The Matrix, Resurrections (Diriliş) ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

3186827_810x458

22 Aralık'ta HBO Max ve sinemalarda aynı anda vizyona girecek The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'tan ilk resmi fragman da yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde Neo ve Trinity olmak başta olmak üzere hikayenin birçok karakteri görülebiliyor ve Neo 'mavi hap'ların etkisinde gibi duruyor.

3186827_ef9a8e62a4a67baeb3cbacae4fad5d73

The Matrix 4 filminin fragmanı ise pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Neo'nun 'rüya gibi olmayan' rüyalarının sırrı nedir? Fragmanda gözüken tavşan ve kedi görüntülerinin anlamı nedir? Abdul-Mateen Morpheus'un gençliğini mu oynuyor? Yoksa Morpheus ile akraba mı? Eğer Neo, Morpheus'un gençlik haliyle karşılaştıysa yaşananların hepsi üçlemede meydana gelmiş olaylardan önce olmuş olabilir mi?

3186827_d7c134454df75f39490969c5c1edd623

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith ve Jada Pinkett Smith de yer alıyor. Filmi Lana Wachowski yönetiyor.

https://www.youtube.com/watch?v=9ix7TUGVYIo

Lana Wachowski'nin senaryosunu, Cloud Atlas kitabının yazarı olan David Mitchell ve Aleksander Hemon ile birlikte kaleme aldığı yeni Matrix filminin yapımcılığını Terry Needham, Garrett Grant, Bruce Berman, Wachowski, Grant Hill ve James McTeigue üstleniyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş