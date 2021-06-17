Askerlik sonrası işe geri dönülebilir mi?

Ekonomi yazarı Feride Hilal İmal, askerlik sonrası iş başı ve kıdem tazminatına ilişkin soruları cevaplandırdı

Askerlik sonrası işe geri dönebilirsiniz

Vatani görevim için işimden ayrılmam gerekiyor. Geldiğimde yeniden işe devam edebilir miyim?

İş Kanunu, askerlik görevi ya da kanuni ödevler dolayısıyla görevini yarım bırakacak olan çalışana işini kaybetmemesi adına imkanlar tanıyor. Bu süre zarfında yeniden işe başlamasını sağlarken, bir iş kaybını önlüyor. Son derece yararlı ve iç rahatlatan bu durum içinse belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi dikkatli takip etmelisiniz. İş Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca işveren; işçisini, vatani görevi bittiği zamandan başlayarak 2 ay içinde yeniden işine devam etmek isterse iş pozisyonu dolmamışsa hemen, eğer iş pozisyonu dolmuş ise uygun bir işe yerleştirmek için en kısa sürede İş Kanunu'na göre yeniden işe almak zorundadır. İş Kanunu bu şekilde açıklarken, işveren bu durumu kabul etmez ve işçisini yeniden işe almak istemezse, eski çalışanına işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Fakat şu noktayı unutmamak gerek, çalışan kişi vatani göreve giderken, iş sözleşmesini kıdem tazminatını da kabul ederek feshetmişse, işe yeniden iadesini talep edemez.

Askere gideceğim, kıdem tazminatı alacağım olacak mı?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde, kıdem tazminatının hangi durumları kapsayacağı hakkında detaylı olarak bilgi verilmektedir. Aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrası kısmında ise askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alınması hakkında açıklık vardır. Buna göre, askerlik sebebiyle işinden ayrılan kimse, belgelerle detaylandırdığında, kıdem tazminatı alabilir. İşçi, işverene bir dilekçe ile feshini bildirdikten sonra kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, fesih işlemini yaparken sunacağı dilekçeye, askerlik şubesinden alacağı 'askerlik sevk' ibrazını da koymalıdır. Askerlik sevk belgesini eklemeyen işçiye, kıdem tazminatı ödenmez.

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