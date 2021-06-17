DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hindistan'da ilk kez ''yeşil mantar'' enfeksiyonu görüldü
İki dağ arasında sallarla Kisecik Kanyonu yolculuğu
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Kum fırtınasına, erozyona set ebucehil çalısı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç vefat etti
Şentop'tan ''10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması: Soylu'nun mektubunu işaret etti
Cihat Yaycı kimdir? Mavi Vatan'ın geliştiricisi Cihat Yaycı nereli kaç yaşında?
ABD medyasından Ronaldo'nun ''Coca Cola'' çıkışına tepki
Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç nereli kaç yaşında?
Almanya'da silahlı saldırı
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artışta
Babacan’dan HDP’ye yapılan saldırıya kınama
Rusya: Washington Büyükelçimiz ABD’ye dönecek
Askerlik sonrası işe geri dönülebilir mi?

AK Partili Kurtulmuş’tan HDP il binasındaki saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.06.2021 16:35:37
AK Partili Kurtulmuş’tan HDP il binasındaki saldırıya kınama

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz, sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş